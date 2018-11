Mannheim-Neckarstadt. Ein 23-jähriger Mann wurde am Freitagabend, 25. Oktober, in seiner Wohnung mit Pfefferspray besprüht und beraubt. Er hatte sich laut Polizei am Abend zuvor mit einer etwa 18-jährigen Frau zu einem Treffen in seiner Wohnung verabredet. Als er ihr am Freitagabend seine Wohnungstür öffnete, drängten sich zusammen mit der Frau zwei weitere junge Männer in die Wohnung, setzten den 23-Jährigen mit Pfefferspray außer Gefecht und durchwühlten die Räume. Das Trio erbeutete eine Geldbörse sowie etwa 80 Euro Bargeld und flüchteten danach. (pol/rl)