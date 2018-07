Mannheim. (pol/eka) Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen 20-jährigen Mann in der Tattersalstraße ausgeraubt. Der Geschädigte war zusammen mit einem Freund gegen 4.20 Uhr unterwegs, als er auf Höhe der Haltestelle Tattersall von der Personengruppe (es soll sich um 20-25 Männer gehandelt haben) angegriffen und geschlagen wurde. Einer der Unbekannten entriss dem 20-Jährigen hierbei dessen Mobiltelefon. Als der Freund des Opfers dem Mann zu Hilfe kam, schlugen die Unbekannten auch auf diesen ein. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der 20-Jährige und sein 18-jähriger Freund wurden in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise auf die Tätergruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg, unter Tel.: 0621/174-5555, zu melden.