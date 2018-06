Mannheim. (pol/rl) Ein mutmaßlicher 19-jähriger Autofelgen-Dieb ging der Polizei bereits am vergangenen Donnerstag ins Netz. Der 19-Jährige soll mit vier Komplizen hochwertige Felgen von einem Auto abmontiert und gestohlen haben. Am 28. April hatte ein Zeuge gegen 1 Uhr gesehen, wie vier Männer im Lindenhof, die Felgen an einem in der Rennerhofstraße geparkten Audi abmontierten. Diese verstauten sie in einem silberfarbenen Mercedes, mit dem sie davonfuhren.

Die verständigte Polizei stellte den silbernen Van in der Neckarauer Straße. Der 19-jährige saß allein in dem Fahrzeug. Auf der Ladefläche fanden die Beamten die hochwertigen Felgen sowie einen vom Zeugen beschriebenen Wagenheber.

Der 19-Jährige wurde festgenommen. Von seinen Mittätern fehlt bislang jede Spur. Der junge Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt und wartet auf seine Hauptverhandlung, die bereits am morgigen Dienstag stattfindet.