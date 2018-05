Mannheim. (pol/mün) Ein 18-jähriger Mann verhielt sich am frühen Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt so auffällig, dass er die Aufmerksamkeit zweier Polizisten auf sich zog. Gegen drei Uhr begann der junge Mann begann plötzlich wegzurennen, als er die beiden Beamten mit ihrem Streifenwagen in der Breiten Straße in Höhe H 1 heranfahren sah. Die Ordnungshüter nahmen die Verfolgung zu Fuß auf.

Bevor der 18-Jährige schließlich zwischen den Quadraten T 1 und T 2 gestellt werden konnte, zerrte er ein kleines rotes Päckchen aus seiner Jackentasche und ließ es während des Rennens fallen. Diese konnte kurz darauf durch die Polizeibeamten aufgefunden werden. Darin befand sich eine kleinere Menge Rauschgift.

Gegen den 18-jährigen Mann wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.