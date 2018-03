Mannheim-Seckenheim. (pol/rl) Weil er auf einen 19-Jährigen eingestochen haben soll, sitzt ein 16-jähriger Jugendlicher derzeit in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll laut Polizei am Sonntagabend gegen 21 Uhr mit einem Messer auf einen 19-Jährigen eingestochen und ihn getötet haben. Trotz eines Hausverbots war der 19-Jährige laut Polizeibericht mit einem 20-jährigen Begleiter zum Schifferkinderheim in der Seckenheimer Hauptstraße gekommen.

Obwohl die beiden jungen Männer aufgefordert wurden zu gehen, weigerten sie sich. Daraufhin kam es zu einem gewalttätigen Streit, der sich auf die Straße verlagerte. Hier soll der 16-Jährige dann mehrmals mit dem Messer auf den 19-Jährigen eingestochen und ihn an Hals, Gesicht, Schädel und Thorax verletzt haben. Mehrere Erzieher mussten eingreifen, um den blutigen Streit zu beenden.

Der 19-Jährige kam schwer verletzt in ein Mannheimer Krankenhaus. Der 16-Jährige wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen und das Messer sichergestellt. Auch er erlitt leichte Schnittverletzungen, die ambulant behandelt wurden. Am Montag wurde der Verdächtige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Dezernat für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats Mannheim geführt.