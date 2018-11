Mannheim. (pol/mün) Das Raubdezernat der Polizei Mannheim sucht Zeugen für einen Straßenraub am Dienstagabend im Stadtteil Herzogenried. Ein 16-jähriges Mädchen war gegen 19 Uhr zu Fuß in der Herzogenriedstraße unterwegs und hörte über Kopfhörer Musik von ihrem Smartphone. Bei der Einmündung zum Steingarten kam ihr ein Mann entgegen, drückte die Jugendliche an eine Hauswand und entriss ihr das Handy. Danach rannte der Täter in Richtung der Gesamtschule und bog dort in einen Fußweg, der in Richtung Carl-Benz-Straße führt.

Aufgrund der Dunkelheit und der raschen Tatausführung konnte nur eine vage Täterbeschreibung erlangt werden: Der Täter soll dunkle oder schwarze Hautfarbe haben. Er sei mit einer mit einer langen grünen Jacke, einer schwarzen Hose oder Jogginghose sowie weißen Turnschuhen der Marke "Nike" bekleidet gewesen. Die Kapuze des Parkas habe er über den Kopf gezogen. Gesprochen wurde während der Tatausführung nichts.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.