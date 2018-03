Mannheim-Waldhof. (pol/mün) Weil sie sich gestritten hatten, verabredeten sich ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Mannheimer Sammelbahnhof am Freitagnachmittag. Bei der Schlägerei gegen 15.30 Uhr wurden laut Polizei ein Messer, eine Eisenstange sowie ein Baseballschläger eingesetzt. Bei der Auseinandersetzung erlitten der 18-Jährige eine drei Zentimeter lange Kopfplatzwunde, der 15-Jährige eine drei Zentimeter lange Stichverletzung im linken Oberarm. Die beiden Verletzten wurden später stationär in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Zwei weitere Beteiligten

wurden nicht verletzt.

Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Mitstreiter konnten im Rahmen der Fahndung in einem Auto gefunden werden. Dort fanden die Polizisten dann auch noch eine scharfe Schusswaffe, ein Springmesser, ein Bajonett und einen Krummsäbel entdeckt. Der 15-Jährige und sein 17-jähriger Bruder konnten in deren Wohnung angetroffen werden.