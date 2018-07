Mannheim. (pol/rl) Opfer eines Raubüberfalls ist am Montagabend um 21.50 Uhr ein 15-jähriges Mädchen in der Luzenbergstraße geworden. Beim Umsteigen von der Straßenbahn der Linie 3 zur Linie 1 in Richtung Schönau benutzte das Mädchen laut Polizei die dortige Fußgängerunterführung. In der Unterführung kamen ihr zwei Männer entgegen. Einer davon griff sofort an das in der Hand getragene iPhone und versuchte, ihr das Mobiltelefon zu entreißen. Unter weiterer Gewaltanwendung und aufkeimender Angst ließ die 15-Jährige schließlich los und rannte wieder zurück zur Haltestelle. Der Räuber flüchtete zusammen mit seinem Begleiter, der während der Tat Schmiere stand, in entgegengesetzter Richtung. Eine genaue Beschreibung der Täter war aufgrund der Lichtverhältnisse nicht möglich. Der Haupttäter soll mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen langärmligen Oberteil bekleidet gewesen sein, der Mittäter soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt haben oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1745555 bei der Kriminalpolizei zu melden.