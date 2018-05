Mannheim. (pol/sbl) Bei einer Schlägerei am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann von einer rumänischen Personengruppe mit Schlägen und Tritten zu Boden geprügelt und anschließend ausgeraubt. Laut Polizeibericht brach zwischen den fünf Personen ein Streit in einer Gaststätte in der Lupinenstraße aus, der sich auf die Mittelstraße verlagerte.

Dort wurde der 23-Jährige von vier Rumänen mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend soll ihm das Bargeld aus der Hosentasche gestohlen worden sein. Schnell eintreffende Streifen konnten die vier Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach der Personenkontrolle wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen des Verdachts des Raubes übernahm das Kriminalkommissariat Mannheim die weiteren Ermittlungen.