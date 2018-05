Ludwigshafen. (dpa/lrs) Eine sechsköpfige Familie hat sich in Ludwigshafen am Montagabend in einem Supermarkt mit Ladendetektiven geprügelt. Erst als die Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren in die Auslage eines Bäckereistandes gefallen seien, habe sich die Lage langsam beruhigt, berichtete die Polizei.

Die Scheibe der Auslage zerbrach. Die Familie hatte in dem Supermarkt einen Stabmixer kaufen wollen, der laut Etikett nur zwei Euro kosten sollte. Die alarmierten Detektive vermuteten einen Betrug. Als sie die Familie ins Büro baten, weigerte sich diese und die Situation eskalierte. Wer mit dem Gerangel angefangen hatte, war zunächst unklar.