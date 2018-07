Mannheim-Neckarstadt. Ein Feuer in einem Keller wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Kobellstraße am Freitag um 15 Uhr gemeldet. In einem Kellerverschlag brannten laut Polizei gelagerte Möbelstücke, das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Mannheim jedoch schnell gelöscht werden. Der Brand verursachte einen Sachschaden von 4000 Euro. Zwei Anwohner mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in die Uniklinik Mannheim eingeliefert werden. Sie konnten das Krankenhaus jedoch nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Die Brandursache ist bislang unklar, daher hat nun die Kriminalpolizei Mannheim die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)