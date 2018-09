Mannheim. (pol/rl) Auf ein Baustellengerüst an der Konkordienkirche kletterten ein 20- und ein 26-Jähriger am Samstag. Laut Polizeibericht hatte ein Zeuge die beiden Kletterer am frühen Samstagmorgen gesehen und die Polizei alarmiert. Eine Streifenbesatzung rückte sofort aus und entdeckte das Duo vor Ort.

Obwohl die Beamten die Männer mehrfach aufforderten wieder herunterzuklettern, verließen sie das Baugerüst zunächst nicht. Daher verständigten die Beamten nun auch die Feuerwehr und die Höhenrettung. Kurz danach stiegen die beiden Männer dann doch vom Gerüst.

Die beiden Mannheimer sehen nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch entgegen.