Mannheim. Bereits am Mittwoch, 5. Juni, gelang der Mannheimer Polizei ein großer Schlag gegen die Drogenszene. Die "Ermittlungsgruppe Rauschgift" nahm auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neckarstadt drei Tatverdächtige fest. Den Fahndern war es zuvor gelungen, das Vertrauen des Trio zu gewinnen und einen Rauschgiftkauf einzufädeln. Dieser sollte laut Polizei am frühen Abend über die Bühne gehen. Das Treffen mit den aus Köln stammenden Männern wurde von Beamten des Mobilen Einsatzkommandos Karlsruhe überwacht. Das zum Verkauf angebotene Rauschgift hatten die Drei in einem Pkw versteckt. Nach dem Zugriff und der Durchsuchung des Mietwagens, fanden die Beamten fünf Kilogramm Pastenamphetamin sowie etwa 200 Gramm pulverförmiges Amphetamin, 150 Gramm Haschisch eine kleinere Menge Heroin, Ecstasy und LSD. Die aufgefundenen Drogen haben einen Marktwert von rund 60.000 Euro. Die Tatverdächtigen wurden am nächsten Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim erließ Haftbefehl. (pol)