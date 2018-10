Mannheim. (pol/rl) Nach dem Auffinden der Leiche einer 31-jährigen Mannheimerin am Sonntagnachmittag im Rhein bei Rüsselsheim konnte die SoKo "Basalt" rasch ermitteln, dass diese im Zusammenhang mit dem Fund einer blutverschmierten Mütze und Blutspuren am Neckarufer in der Inselstraße stand. Noch am Mittwoch konnten die Ermittler einen 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der die 31-Jährige am 30. Dezember oder einem Tag zuvor zumindest lebensgefährliche Verletzungen beigebracht haben soll.

Der dringende Tatverdacht ergibt sich aus den bisherigen Ermittlungen, insbesondere aus den kriminaltechnisch am Tatort erhobenen Spuren. Der Tatverdächtige schweigt bisher zu den Anschuldigungen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Totschlags beim Amtsgericht Mannheim erwirkt. Nach Vorführung beim Haftrichter und Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.