Mannheim. (pol/dpa/rl) aktualisiert Ein bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle in Mannheim überfallen und dabei mehrere hundert Euro sowie Zigaretten erbeutet. Mittlerweile konnte die Mannheimer Kriminalpolizei die Aufzeichnungen der Überwachungskamera auswerten. Neben einer Beschreibung liegen nun auch Bilder vor, die den Täter bei der Tatausführung zeigen.

Wie die Polizei am Dienstag, 3. Dezember, berichtete, hatte der mit einem karierten Schal maskierte Mann den Kassierer am Montagabend gegen 21.45 Uhr im Verkaufsraum mit einer Pistole bedroht. Der Räuber zwang den Angestellten, das Geld und mehrere Stangen Zigaretten in eine mitgebrachte Plastiktüte zu packen. Anschließend flüchtete er auf einem Mountainbike in Richtung Feudenheim. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und trug eine rote Jacke mit weißem Streifen und einem schwarzen Abzeichen auf der Brust. Auf dem Rücken befand sich ein schwarzer Schriftzug. Er trug außerdem einen grauen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Das Gesicht war mit einem rot-karierten Schal maskiert. Unter der Kapuze trug der Täter eine schwarze Mütze. Er war mit einer Pistole bewaffnet. Auf dem Weg zur Tankstelle und auf seiner Flucht benutzte der Räuber ein dunkles Mountainbike ohne Beleuchtung und ohne Schutzbleche.

Die Kriminalpolizei Mannheim bittet um Hinweise unter der 0621/174-0.