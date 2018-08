Mannheim-Neckarstadt. Auf der Intensivstation endete das Füttern einer Hornnatter am frühen Freitagmorgen für einen 29-Jährigen. Der Mann, der mehrere Giftschlangen in verschiedenen Terrarien hält, kam nach einigen Bierchen mitten in der Nacht auf die Idee, diese zu füttern. Als er in eines der Terrarien fasste, fühlte sich eine Hornnatter, die auch als Sandviper bezeichnet wird, in der Nachtruhe gestört und biss ihrem Besitzer in den Zeigefinger. Durch das starke Nervengift schwoll die Hand des Mannheimers in kürzester Zeit auf die doppelte Größe an und schränkte die Bewegungsfähigkeit der Finger stark ein.

Der Verletzte wurde umgehend mit einem Rettungswagen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Über das Tropeninstitut wurde das entsprechende Gegenmittel besorgt und injiziert. Der Gebissene verblieb zur weiteren medizinischen Beobachtung auf der Intensivstation. Lebensgefahr bestand durch das zeitnahe Verabreichen des Antiserums nicht.

Das Veterinäramt überprüft nun die artgerechte Haltung und ob der 29-Jährige die erforderliche Zuverlässigkeit zum Besitz von Giftschlangen besitzt. (pol)