Mannheim. (pol/sbl) Vermutlich wegen eines technischen Effekt geriet am Mittwoch vor einem Haus an der Kreuzung Neckarauer Straße/Katharinenstraße der Motor eines Peugeot in Brand.

Als eine 23-Jährige gegen 16:50 Uhr mit ihrem Auto in die Tiefgarage des Hauses fahren wollte, wurde sie von einem Anwohner auf den starken Qualm aus ihrer Motorhaube aufmerksam gemacht. Die Peugeot-Fahrerin sprang sofort aus ihrem Fahrzeug, woraufhin ein Bekannter des Anwohners ohne Zögern der Frau zur Hilfe kam und das Auto aus der Garage wieder auf die Straße fuhr, so die Polizei.

Der Motorraum des Autos brannte komplett aus, wodurch die gesamte Fahrzeugfront beschädigt wurde. Nachdem die Flammen von der Feuerwehr gelöscht wurden, konnte der Peugeot abgeschleppt werden. Durch die enorme Hitze wurde auch ein Opel Astra leicht beschädigt. Eine verständigte Firma kam vor Ort und reinigte die Fahrbahn. Die Peugeot-Fahrerin erlitt durch den Vorfall einen Schock und wurde von Rettungssanitätern versorgt. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht näher beziffert werden.