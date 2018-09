Mannheim. (pol/rl) Weil ein Zwölfjähriger eine Kartonrolle auf ein fahrendes Auto auf der Bundesstraße B 36 warf, kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall. Laut Polizeibericht stand der Junge gegen 16.15 Uhr in Höhe Rheinau an der Bundesstraße und warf die Rolle in Richtung des vorbeifahrenden Autos. Der Fahrer wich daraufhin nach rechts aus und kollidierte dabei mit einem Auto, dass neben ihm auf dem Abbiegestreifen fuhr. Dieser Wagen wiederum kam nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und schleuderte in den angrenzenden Grünstreifen.

An beiden Autos entstand Sachschaden, ein Wagen musste abgeschleppt werden. Bei dem Zwischenfall waren drei Polizeistreifen im Einsatz. Das Kind wurde im Anschluss seinem Vater übergeben.