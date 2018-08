Mannheim. (pol/bma) Zu einem Verkehrsunfall auf der A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim, kam es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr.

Verkehrsbedingt musste eine 22-jährige Porsche-Fahrerin ihre Geschwindigkeit verringern, wodurch in der Folge die 34-jährige Ford-Fahrerin wegen einer Unachtsamkeit aufgefahren war, wie die Polizei mitteilt.

Beide Frauen zogen sich Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Mannheimer Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. An Ford und Porsche entstand ein Schaden von insgesamt 16 000 Euro. Abschleppdienste transportierten die beiden Autos ab.