A 656 bei Mannheim. (pol/rl) Zwei verletzte Personen und 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Sonntagnachmittag. Eine 27-jährige Opel-Fahrerin war kurz vor 23 Uhr in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim wechselte sie auf den Abbiegestreifen zur A 6 in Richtung Heilbronn und fuhr dort auf einen vor ihr fahrenden

Fiat auf. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 27-jährige Fahrerin des Fiat und der 27-jährige Beifahrer leicht verletzt. Sie gingen nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte selbst zum Arzt.

Der Opel wurde abgeschleppt. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von den

ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Währenddessen war der Abbiegestreifen teilweise gesperrt. Es kam zu kurzen Staus.