Mannheim. (dpa-lsw/pol/mün) Gleich vier Mal hat es gekracht: Bei Auffahrunfällen zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Zudem staute sich der Verkehr auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn am Dienstagmorgen auf etwa 14 Kilometer, wie die Polizei mitteilte. Die beiden linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn waren zur Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und die Standspur an den Unfallstellen vorbeigeleitet.

Auf der Strecke sei immer viel Verkehr, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 75 000 Euro. Zwei total beschädigte Autos mussten abgeschleppt werden.