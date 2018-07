Mannheim-Gartenstadt. Ein 58-jähriger Mannheimer entblößte sich am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr am Wildgehege in der Lampertheimer Straße vor einer Joggerin und belästigte sie. Die Joggerin bat darauf zwei Männer um Hilfe, die die Polizei riefen und den 58-jährigen festhielten. Die Joggerin hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Das Polizeipräsidium Mannheim bittet nun die unbekannte Joggerin, sich unter der 0621/1740 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen, um den Fall zu klären. (pol/rl)