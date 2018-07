Mannheim. (pol/rl) Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits in den frühen Morgenstunden am Samstag, 16. November, vor einer Discothek in der der Industriestraße ereignete, suchen die Beamten des Polizeireviers Neckarstadt. Gegen 5.15 Uhr wurde ein 34-jähriger Ludwigshafener, der sich in Begleitung einer 31-Jährigen befand, aus einer Personengruppe heraus um Zigaretten "angeschnorrt". Als der Pfälzer den jungen Männern gegenüber äußerte, er sei Nichtraucher, wurde er mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt. Auf den nun auf der Erde Liegenden traten zwei weitere Personen aus der Gruppe mehrfach ein. Erst als sich Passanten ins Geschehen einmischten, ließ das Trio von dem Geschädigten ab, stieg in ein wartendes Taxi und fuhr davon.

Die Täterbeschreibungen:

Alle Täter wurden auf Mitte Zwanzig geschätzt und sollen einen eher dunklen Teint gehabt haben. Ein Täter ist recht groß und dünn und trug sogenannte "Hip-Hop-Klamotten". Die beiden anderen Täter, darunter der Schläger, hatten eine normale Statur und waren gut einen Kopf kleiner als der dritte in der Gruppe.

Das Polizeirevier Neckarstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Möglicherweise kann auch der die Schläger befördernde Taxifahrer Angaben zur Identität der Angreifer machen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0621/174-0 bei der Polizei zu melden.