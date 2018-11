Heidelberg. (pol/van) Eigentlich hätte am heutigen Montag alles wieder laufen sollen. Nach Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Heidelberg und Wiesloch-Walldorf hätte der Zugverkehr am Montag wieder seinen gewohnten Gang gehen sollen. Stattdessen Menschenmassen unter anderem am Bahnhof St. Ilgen und in Heidelberg, ratlose Gesichter und lange Schlangen an den Informationsschaltern der Deutschen Bahn. Ein Facebook-User schrieb der Rhein-Neckar-Zeitung am Morgen: "Kein Zug fährt, die Ersatzbusse sind aber auch nicht mehr da".

Der Grund für das Bahn-Chaos: Zeitweise sorgte eine Streckensperrung zwischen Heidelberg und Wiesloch-Walldorf für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen. Grund war offenbar eine Störung am Gleis. Diese konnte aber vermutlich gegen 8.30 Uhr behoben werden.