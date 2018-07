Lieder, die auch Nelson Mandela bewegten, sind am 18. Juli im Karlstorbahnhof zu hören. Foto: dpa

Heidelberg. (RNZ) Vor 100 Jahren wurde Nelson Mandela (Foto: dpa, 2005) geboren, der vielleicht bedeutendste Politiker des letzten Jahrhunderts. Mandela liebte die traditionelle Musik seines Landes Südafrika und die Lieder aus dem Freiheitskampf.

Am Mittwoch, 18. Juli, 20 Uhr, wird die Uni-Zulu-Company aus Durban diese mitreißenden Songs im Karlstorbahnhof singen, zusammen mit dem Imbongi-Chor. Dazu gibt es Texte, Fotos, Erinnerungen - eine Veranstaltung von "Voices for Africa".

Info: Die RNZ verlost 5 x 2 Karten. Wer zum Konzert möchte, ruft an unter Telefon 0137822 / 702354 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD TICKET (auf Leerzeichen achten) mit Name und Adresse und dem Kennwort Imbongi. Die Leitungen sind bis Dienstag, 17. Juli, 16 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro.)