Heidelberg. (tt) Ende Oktober machte Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Frage um die Zukunft des Patrick Henry Village (PHV) bei der Landesregierung Druck: In einem Brief forderte das Stadtoberhaupt, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann bis Ende November einen verbindlichen Zeitplan für den Umzug des Ankunfts- und Registrierungszentrums vorlegen solle. Im April 2018 endet die vereinbarte Nutzung des PHV für diesen Zweck. Nun hat Würzner eine Antwort aus Stuttgart erhalten und informierte darüber im Haupt- und Finanzausschuss die Stadträte.

"Wir haben sehr positive Aussagen des Landes bekommen", freute sich Würzner. Grundsätzlich wolle das Land an einem Umzug des Ankunfts- und Registrierungszentrums festhalten und arbeite an einer "regionalen Lösung". Wie die aussehen könne, darüber wolle man zeitnah informieren, heißt es laut OB vom Land. "Ich hoffe, dass wir im Januar eine verbindliche Antwort erhalten, wie diese regionale Lösung aussieht", sagte Würzner. Diese sei für eine weitere Planung in PHV nötig, wo Wohnungen und Büros für rund 10.000 Menschen entstehen sollen.