Die zwei Socorrotaubenküken in der Obhut eines Elternvogels. Foto: Zoo Heidelberg

Heidelberg. (RNZ/gun) Dem Heidelberger Zoo ist in diesem Winter ein besonders wertvoller Zuchterfolg gelungen. Wie am Donnerstagmittag bekannt wurde, sind am 25. Januar zwei Küken der hochbedrohten Socorrotauben geschlüpft.

Zum ersten Mal konnte der Tierpark Nachwuchs der Vögel vermelden, die in der freien Natur als ausgerottet gelten. Auch in Zoos leben weltweit nur noch wenige Exemplare.

Die Küken sind mittlerweile flügge geworden und entwickeln sich prächtig. Mit ersten Flugversuchen erkunden sie vorsichtig ihre Umgebung. Auch die Elternvögel verhielten sich während der ganzen Aufzucht sehr vorbildlich und kümmerten sich sorgfältig um ihren Nachwuchs.

Die Tierpfleger im Zoo Heidelberg mieden während der Brutzeit möglichst den Innenraum der Voliere, sodass die erwachsenen Vögel sich ganz ungestört um ihre beiden Jungen kümmern konnten.

Socorrotauben lebten als endemische Art ausschließlich auf der Pazifikinsel Socorro vor der Küste Mexikos. In den 1960er Jahren wurde der Bestand durch eingeschleppte, verwilderte Katzen und durch Bejagung stark dezimiert. Seit den 1970er Jahren gelten Socorrotauben als in der Natur ausgerottet.

Erfolgreiche Nachzuchten der letzten überlebenden Individuen in menschlicher Obhut sind daher sehr wertvoll für den Erhalt der Vogelart. Mit einer Beteiligung am europäischen Zuchtprogramm für die Socorrotaube übernimmt der Zoo Heidelberg Verantwortung für Natur- und Artenschutz.