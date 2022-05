Heidelberg. (hob) Seit fünf Wochen ist die Buslinie 37 von Ziegelhausen ins Neuenheimer Feld eingestellt, die Fahrten der Linie 20 wurden ebenfalls reduziert. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kündigte die vorübergehenden Ausfälle am 30. März an und begründete sie mit der aktuellen Corona-Welle in Heidelberg: "Es befinden sich so viele Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne oder im Krankenstand, dass sich die Personalausfälle auch auf den Fahrgastbetrieb niederschlagen." Die Verkehrsbetriebe konzentrierten sich bei der Reduzierung ihres Angebots nach eigenen Angaben auf die Linien, bei denen die geringsten Auswirkungen auf die Fahrgäste zu erwarten sind.

Noch ist unklar, wann die RNV wieder auf Normalbetrieb umstellen kann. "Wir beobachten inzwischen eine Entspannung der Situation, auch in Mannheim und Ludwigshafen", sagte eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe auf Anfrage. Nun hoffe man, in Heidelberg bald wieder zum Regelbetrieb zurückkehren zu können. Genau terminieren könne die RNV dies aber noch nicht.

Konkrete Zahlen, wie viel Personal coronabedingt in den letzten Wochen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg ausfiel, will das Unternehmen nicht nennen. Die Sprecherin berichtet aber, dass es nach Ostern noch einmal zu einem "deutlichen Anstieg" an Corona- oder Quarantänefällen beim Fahrpersonal gekommen sei. In Heidelberg habe man mit der Reduzierung des Angebots auf den Linien 20 und 37 flächendeckende Ausfälle im Netz vermeiden können. "In Mannheim und Ludwigshafen war das in dieser Form nicht möglich." Hier werde täglich aufs Neue geschaut, dass die stark frequentierten Linien personell voll besetzt seien und es im restlichen Verkehrsgebiet möglichst geringe Auswirkungen für die Fahrgäste gebe.

Die Linie 37 pendelt normalerweise zwischen dem Sportzentrum Nord im Neuenheimer Feld und dem Heidebuckelweg in Ziegelhausen. Sie hat 26 Haltestellen und wurde erst vor einem Jahr verlängert, um die Anbindung des Heidelberger Ostens an den Universitätscampus zu verbessern. Die Linie 20 fährt vom Hauptbahnhof zum Sportzentrum Nord. Auf ihr kommt es nur in den verkehrsschwachen Zeiten zu Ausfällen.