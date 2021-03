Vor gut einer Woche ist das grüne Edelpapageien-Männchen Kani aus dem Zoo entflogen. Nun wird Kani immer wieder in einem Hintergarten in der Weststadt gesichtet. Dort bedient er sich am Futterhäuschen – und könnte so wieder eingefangen werden. Foto: Markus Winter

Heidelberg. (ani) Ein entflogener Edelpapagei ist in Heidelberg unterwegs: Männchen Kani und Weibchen Akela sind vor über einer Woche im Zoo bei einem Freiflug-Training ausgebüxt (siehe unten). Akela ist wieder wohlbehalten im Zoo zurück. Doch Kani ist nach wie vor ausgeflogen. Und scheinbar hat er einen Ort gefunden, an dem es ihm besonders gut gefällt: den Hintergarten eines Mehrfamilienhauses in der Weststadt.

Dort entdeckte auch Bewohnerin und RNZ-Mitarbeiterin Julia Scholz den Vogel bereits am Dienstag – als sie früh um 7.30 Uhr morgens die Fensterläden des Kinderzimmers ihrer fünfjährigen Tochter öffnete. Scholz beschreibt ihre erste "Begegnung" mit dem Papagei so: "Da flogen gerade pfeilschnell drei lautstarke, hellgrüne Halsbandsittiche durch die klare Luft – soweit nicht ungewöhnlich. Doch in ihrer Mitte zunächst ein plump wirkender, dunkelgrüner Artgenosse, der nicht lange mithalten konnte, weil zu langsam. Während die Halsbandsittiche davon stieben, ließ sich der bequemliche und weniger wendige Artgenosse auf einer nahe gelegenen Kastanie auf dem Wilhelmsplatz nieder."

Scholz erinnerte sich an den RNZ-Artikel über das vermisste Tier, griff zum Telefon und rief die Polizei. Doch just, als sie den Beamten am Hörer hatte, flog Kani wieder davon. Worauf der Polizist geantwortet haben soll: "Das haben Papageien halt so an sich." Also brachte Scholz erst einmal ihre Tochter in den Kindergarten – als sie wieder nach Hause kam, hörte sie die lauten Papageien-Rufe: "Und der Blick aus dem Fenster offenbarte, da saß der Neuling schon wieder, diesmal auf einem Ast der Buche keine acht Meter entfernt."

Dieses Mal rief Scholz die Kontaktnummer des Zoos an, die sie dem RNZ-Artikel entnahm. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass Kani schon seit letztem Samstag in dem Mehrfamilienhaus "im Hintergarten zu Gange ist". Dort fresse er – "und das nicht zu wenig" – am hoch-gelegenen Vogelhaus, das im Winter täglich reichlich gefüllt werde.

Ein Glücksfall für den Zoo, wie Vogelkurator Erik Diener erklärt. Denn jetzt könne man Kani gezielt zu bestimmten Zeiten anfüttern. Dafür wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses mit Kanis Lieblingspellets und Trauben – die er auch besonders gerne mag – ausgestattet. Kommt Kani tatsächlich regelmäßig zum Futterhaus zurück, wollen die Tierpfleger aus dem Zoo dann dort warten – und Kani so hoffentlich wieder einfangen. Denn Weibchen Akela wartet im Zoo schon sehnsüchtig auf ihren Partner: "Sie ruft sehr laut nach ihm", erklärt Diener, "doch Kani ist zu weit weg, um sie zu hören."

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 19.55 Uhr

Papageien ausgeflogen - wer hat sie gesehen?

Weibchen Akela ist wieder auf dem Zoo-Gelände, Kani wohl auf der Neckarinsel. Foto: Zoo

Heidelberg. (ani) Im Heidelberger Zoo sind zwei eineinhalb Jahre alte Edelpapageien abhandengekommen. Das grün-rote Männchen Kani und das blau-rote Weibchen Akela sind bei einer Freiflug-Trainingsstunde weggeflogen. Erik Diener, Vogelkurator im Zoo, kann sich das nur so erklären: "Sie müssen erschreckt worden sein." Denn normalerweise hörten die Tiere auf ihre Namen und kämen zu den Pflegern geflogen, wenn man sie rufe.

Mittlerweile hat das Weibchen wieder den Weg zurück aufs Zoogelände gefunden – "wir sind ihrer aber noch nicht habhaft geworden", so Diener. Das Männchen wird unterdessen auf der Neckarinsel in Wieblingen vermutet. Aus dieser Richtung kämen die Schreie, die bis in den Zoo zu hören seien.

Wer das Tier sieht, soll sich bitte unter Telefon 0162 / 3004717 melden.