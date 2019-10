Von Micha Hörnle

Heidelberg. Manchmal machen Motorradfahrer die Anwohner richtig aggressiv: In Wieden (Schwarzwald) fühlte sich ein Bauer beim Heuaufladen derart gestört, dass er einem lauten Zweirad sogar mit seiner Heugabel entgegenrannte. Der Biker filmte mit seiner Helmkamera die Szene, stellte sie ins Internet, mittlerweile wurde der Film, den auch der SWR zeigte, 70.000 Mal angeklickt.

Auch das Landesverkehrsministerium gibt zu: Im Grunde kann man gegen den Motorradlärm wenig machen - aber bald gibt es immerhin am Ortseingang von Peterstal (Ziegelhausen) aus Richtung Odenwald kommend eine neue Anzeigetafel, die sowohl die Geschwindigkeit als auch das Geräusch der Zweiräder misst. Vor vier Jahren wurde in Todtmoos - nicht weit von Wieden, wo der erboste Bauer seine Heugabel schwang - die Testanlage in Betrieb genommen, die nun landesweit und eben auch in Heidelberg eingeführt werden soll: Mit einem Radar und einem Mikrofon werden dabei Geschwindigkeit und Lärm gemessen - wer zu schnell ist, dem leuchtet "Langsam!" entgegen, wer seiner Maschine ordentlich Zunder gibt, liest "Leiser!". Bei dem, der ordentlich fährt, bedankt sich das Display artig mit "Danke!".

Befürchtungen, dass die neue Anlage die Motorradfahrer erst recht dazu verleiten könnte, ihre Fahrzeuge ordentlich aufheulen zu lassen, zerstreut eine Sprecherin des Verkehrsministeriums: Man habe in Todtmoos den Lärm vor und nach der Einführung der Anzeigetafeln gemessen, dabei ergab sich "eine Reduzierung der Lärmwerte um 1,1 bis 2,2 Dezibel, insbesondere aber deutliche Verbesserungen beim Anteil der besonders lauten Motorräder". Dieser Wert erscheine zunächst einmal niedrig, bedeute tatsächlich aber einen hörbaren Unterschied. Und mehr noch, so die Sprecherin: "Gleichzeitig konnte ein Rückgang der mittleren gefahrenen Geschwindigkeiten verzeichnet werden."

Heidelberg gehört zu den 23 Kommunen in Baden-Württemberg, die nun eine neue, vom Land teilweise finanzierte Anlage bekommen, die meisten liegen in den bei Motorradfahrern besonders beliebten Mittelgebirgen. 14.000 Euro kostet das neue solarbetriebene Display, das, so eine Stadtsprecherin, "zeitnah aufgestellt" werden wird. Die Heidelberger wählten den Peterstaler Ortseingang deswegen aus, weil hier besonders viele Motorräder vorbeikommen: Bei einer Verkehrszählung Ende Juni kam man auf 166 Zweiräder.

Diese Fahrzeuge liegen im Trend: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden 2018 in Baden-Württemberg insgesamt 24.858 Krafträder neu zugelassen und damit gut zehn Prozent mehr als 2017. Eine ähnliche Tendenz gibt es bereits für das erste Halbjahr 2019. Die Zahl der in Baden-Württemberg zugelassenen Motorräder stieg in den letzten 50 Jahren kontinuierlich an - und liegt 2019 bei knapp 688.000 angemeldeten Fahrzeugen. Das Kraftfahrtbundesamt zählte Anfang des Jahres bundesweit 4,44 Millionen Maschinen.

Die wurden in den letzten Jahren nicht nur leistungsstärker, sondern auch deutlich lauter, weil das die Käufer so wollten; manche Krafträder kamen bis auf 100 Dezibel - so laut wie ein Presslufthammer. Erst 2016 verschärfte die EU ihre Zulassungsverfahren.