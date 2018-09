Heidelberg. (rie) Heidelberg hat sich schon vor Jahren das Ziel gegeben, eine klimaneutrale Kommune zu werden: Bis 2050 will die Stadt die CO2-Emissionen um 95 Prozent reduzieren - gegenüber dem Jahr 1990. Zudem soll der Energiebedarf um die Hälfte gesenkt werden. Bei dem dreitägigen "Global Climate Action Summit" in San Francisco haben sich nun - neben Heidelberg - rund 100 große Städte aus der ganzen Welt gegenseitig das Versprechen gegeben, bis 2050 komplett klimaneutral zu sein. Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner war vor Ort. Die RNZ erreichte ihn gestern am letzten Tag des Klimagipfels in Kalifornien.

Herr Würzner, ein Leser schrieb uns: Man schütze das Klima ja wohl kaum, wenn man "per Flugzeug zu überflüssigen Image- und Repräsentationstreffen um die halbe Welt" fliege.

Durch solche internationalen Konferenzen kommt rund um den Globus die Botschaft an, dass wir alle etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Und selbst in Zeiten der Digitalisierung sind Gespräche von Angesicht zu Angesicht entscheidend, um Menschen zu überzeugen und Kooperationen zu starten. Der Effekt davon übertrifft den Ressourceneinsatz bei Weitem.

Was ist denn der konkrete Effekt?

Es war klar zu sehen, dass gerade die Städte und Bundesstaaten in den USA sich nicht vom US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen beeindrucken lassen. Es gibt ein Bündnis, das sich offen gegen Trump stellt. Diesen Wandel aus den Städten heraus will ich als Präsident von Energy Cities und Mitglied im globalen Konvent der Bürgermeister auch weiter vorantreiben.

Können die Trump-Gegner Erfolg haben?

Ja, und es wird maßgeblich getragen von den Städten. Dazu gehören Metropolen wie New York oder Los Angeles. Die Staaten Kalifornien und New Jersey haben jetzt Beschlüsse gefasst, auf erneuerbare Energien umzustellen - das hat Vorbildfunktion. Ich bin optimistisch, dass der Klimaschutz in den USA weiter Fortschritte macht.

Welche Begegnung in San Francisco hat Sie denn am meisten beeindruckt?

Das war das Treffen mit Amory Lovins, dem Gründer des "Rocky Mountain Institute". Er hat bereits in den 1970er-Jahren den Nutzen alternativer Energien propagiert und führt diese Mission bis heute mit einer inspirierenden Beharrlichkeit weiter.