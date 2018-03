Von Steffen Blatt

Heidelberg. Die Wolfsbrunnenanlage im Stadtteil Schlierbach ist ein Kleinod. 1550 mit Jagd- und Lusthaus, Fischteichen sowie Tanzplatz für Kurfürst Friedrich II. angelegt, ist sie heute ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem seit vor knapp drei Jahren die Gaststätte wiedereröffnete. Ein Freundeskreis kümmert sich schon seit Jahren rührig um die Pflege der Wiesen und Bäche, sorgt für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Jetzt steht das Gelände aber offenbar vor einer Zäsur. Denn im oberen Teil des Geländes, rund zwei Kilometer östlich des Schlosses, sollen mehrere mächtige Bäume gefällt werden.

Konkret geht es um die obere Wolfsbrunnenanlage. Dort stehen große Nadelbäume, über 100 Jahre alt, zum Teil über 35 Meter hoch. Als im Januar Sturmtief "Friederike" über die Region fegte, stürzten zwei der Riesen um. Ein Baum wurde mitsamt dem Wurzelwerk aus dem Boden gerissen, ein zweiter wurde einfach abgeknickt. Seine Spitze kam nur wenige Meter vor der Straße "Am Schlierbachhang" zum Liegen, die oberhalb der Anlage verläuft. Das brachte das städtische Landschafts- und Forstamt zum Nachdenken. "Wir werden aus Sicherheitsgründen alle Bäume entnehmen müssen. Wir können sie guten Gewissens nicht stehenlassen", sagt Amtsleiter Ernst Baader. Derzeit hole man Angebote von Spezialfirmen ein, auch mit der Denkmalschutzbehörde werde man sich abstimmen. Schließlich steht die Anlage mit ihren historischen Mauern unter Schutz.

"Wir beobachten die Bäume in der oberen Wolfsbrunnenanlage schon seit Jahren intensiv", berichtet Baader. Und eigentlich kam man zu dem Schluss, dass sie "überraschend stabil" sind. Nach den Sturmschäden habe man die rund zehn Bäume - heimische und orientalische Fichten sowie Weißtannen - noch einmal genauer untersucht, und jetzt ergibt sich offenbar ein anderes Bild. "Es gibt zwar keine akute Gefahr, aber der Untergrund ist kein normaler Waldboden", so Baader. Denn darin befinden sich alte Wasserbehälter und -leitungen, die Stadtwerke gewannen dort einst Trinkwasser. Dadurch sei nicht sicher, wie gut das ohnehin flache Wurzelwerk der Nadelbäume verzweigt sei. Bei Böen habe man nun beobachtet, dass manche anfingen, zu "stampfen": Bei Wind kommt der Boden rund um einen Baum in Bewegung. "Wir gehen davon aus, das nach dem Sturm viele Feinwurzeln gerissen sind", berichtet der Amtsleiter. Die könnten sich erholen, wenn in den kommenden Jahren kein Sturm aufkomme - doch damit sei eher nicht zu rechnen. Zudem seien Bäume, die bisher windgeschützt waren, nach dem Bruch im Januar in einer exponierteren Lage.

Baader macht es sich mit dem Fällen der Bäume nicht einfach. "Wir haben in der Vergangenheit viel diskutiert, ob es notwendig ist oder nicht. Schließlich gibt es wenige Stellen in Heidelberg, an denen man Bäume dieser Größe so direkt erleben kann." Auch prägen die "düsteren Gesellen" (Baader) den Charakter der Wolfsbrunnenanlage und verstärken die fast mystische Stimmung des Areals - der Sage nach soll die Seherin Jetta dort von Wölfen getötet worden sein. "Uns war aber immer klar, dass die Bäume wohl nur als ganzes Ensemble erhalten bleiben können. Der Januarsturm hat in dieser Hinsicht ein Zeichen gesetzt, dass es zu einem Ende kommt", sagt Baader.

Was in der Zukunft ohne die Bäume aus der oberen Wolfsbrunnenanlage wird, ist noch nicht geklärt. Der Amtsleiter kann sich aber vorstellen, dass dort wie zu kurfürstlichen Zeiten wieder Veranstaltungen und Feste stattfinden könnten - was sich der Freundeskreis schon lange wünscht.