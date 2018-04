Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Zivilrichter am Amtsgericht kümmern sich täglich um Fälle, die fast jeder kennt, und über die sich viele schon geärgert haben. Kürzlich stellte Stephan Maier, Abteilungsleiter des Zivilgerichts, einige besonders interessante Fälle aus dem Bereich des Mietrechts vor.

Nagetiere als Kündigungsgrund? Der Vermieter einer Sechs-Zimmer-Wohnung in der Bergheimer Straße hatte seinem Mieter gekündigt, weil dieser vier Degus, eine in Chile heimische Nagetierart aus der Gattung der Strauchratten, vier Farbmäuse und einen Hamster in insgesamt fünf Käfigen gehalten hatte. Da eine Tierhaltung laut Mietvertrag verboten war, versuchte der Vermieter, die Kündigung auch gerichtlich durchzusetzen. Ohne Erfolg.

Für die Haltung von Kleintieren sei keine Zustimmung des Vermieters erforderlich, klärt Maier auf. Der Hamster falle laut höchstrichterlicher Rechtsprechung auf jeden Fall in diese Kategorie. Nach der Ansicht des Amtsgerichts seien aber auch die anderen Tiere hinsichtlich Größe, Art und Verhalten einem Hamster ähnlich. "Zudem handelt es sich dabei auch nicht um Ratten oder sonstige Tiere, vor denen sich andere Mieter ängstigen könnten", sagt Maier. Selbst die Anzahl der Nagetiere - insgesamt waren es neun - sei nichts Unübliches. "Auch wer eine Vogelspinne hält, darf nicht automatisch gekündigt werden", betont der Amtsrichter: "Es kommt immer auf die Umstände an."

Tapeten müssen beim Auszug nicht entfernt werden. "Dies gilt sogar, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich geregelt ist", berichtet Maier von einem weiteren Fall aus Wiesenbach. Dort hatte ein Vermieter vehement die Entfernung der Tapeten gefordert, doch sein ehemaliger Mieter klagte danach seine Renovierungskosten ein - rund 700 Euro. Das Amtsgericht gab ihm recht. Nur wenn Vermieter und Mieter in einer "Individualabrede" den Tapetenwechsel vereinbart hätten, müsse man sich daran halten. Da der Vermieter aber noch mehrere Wohnungen besaß und in all seinen Verträgen dasselbe stand, war dies nicht mehr zulässig.

Den Wohnungsschlüssel dürfen Vermieter natürlich nicht so einfach ihren Mietern wegnehmen. Diese Erfahrung musste eine Frau machen, die in einem Mehrfamilienhaus in Edingen-Neckarhausen ein Zimmer vermietet hatte. Zwischen ihr und der Ehefrau des Mieters bestand ein Arbeitsverhältnis, weshalb es zum Streit kam. Daraufhin nahm die Vermieterin dem Paar die Schlüssel ab. Das Amtsgericht entschied aber, dass sie diese wieder aushändigen muss.