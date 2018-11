Auf dem Gelände des "Heidelgarden" am Tiergarten-Schwimmbad schlägt das "Winter-Varieté" derzeit sein Kuppelzelt auf. Los geht’s am 28. November. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (jola) Jetzt nimmt Formen an, wovon Florian Keutel und Jonas Seidel jahrelang geträumt hatten: Das Winter-Varieté ist nach der letzten Saison im Schloss auf das Gelände des Schwimmbadclubs in der Tiergartenstraße gezogen. Dort wird gerade der ganze Stolz der Produzenten aufgebaut. "Das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. So eine Art von Arena sieht man nicht oft", schwärmt Keutel: Zehn Meter in der Höhe und 20 Meter im Durchmesser misst die igluförmige "Show-Arena", die Keutel und Seidel bereits vor zwei Jahren beim Verleiher in Italien reservieren mussten.

"Der Wunsch, das alles einmal selbst zu bauen, ist immer das Ziel gewesen", erklärt Keutel, der mittlerweile zum vierten Mal das Winter-Varieté produziert. Angefangen hatte alles im Carl-Benz-Museum in Ladenburg. Nach der zweiten erfolgreichen Saison zogen die beiden in den Königssaal des Schlosses um. Jetzt können sie sich erstmals alles so einrichten, wie sie es für die Show gebrauchen können. Jetzt ist es möglich, den Raum vollständig abzudunkeln und Lichtshows ins Programm aufzunehmen.

Neu sind auch die geplanten Luftnummern der Artisten, die von der Kuppeldecke hinab baumeln. Die Arena bietet 230 Gästen Platz - im Königssaal waren es noch 250. Durch die kreisförmig um die Mittelbühne angeordneten Tische soll die Atmosphäre nun allerdings deutlich gemütlicher werden. "Wie die Sardinen wird hier natürlich niemand sitzen", schmunzelt Keutel. Die Arena sei schließlich auch kein Zirkuszelt: "Hier steht kein einziger Pfosten und hier wird alles komplett barrierefrei."

Auch sonst sollen die Besucher keine Annehmlichkeiten vermissen. Das Zelt wird über den Boden beheizt, die Wände sind mit schallschluckendem schwarzem Stoff bezogen, überall liegt Teppich und die Lautsprecher beschallen das Publikum deutlich gleichmäßiger. Eine Lobby mit Garderobe und Bar lädt dazu ein, auch nach der dreistündigen Show noch ins Gespräch zu kommen, und die Kritik an den Toiletten aus dem letzten Jahr haben sich die beiden Produzenten ebenfalls zu Herzen genommen: "Das sind jetzt Premiumexemplare", findet Keutel.

Über die Hälfte der Tickets ist verkauft: "Wir sind genauso gut im Rennen wie 2017", strahlt der 37-Jährige, dem der Umzug und das teure Zelt einige schlaflose Nächte bereitet hatten. Die Preise bleiben so hoch wie im letzten Jahr. Die Saison startet am Mittwoch, 28. November, und endet im neuen Jahr am 6. Januar.