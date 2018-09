Olivier (links) und Karim Choukair: Gründer, Designer und Geschäftsführer von Melvin & Hamilton. Ihre Schuhe sind in knapp 40 Ländern zu haben. Kaum einer weiß: Das Unternehmen sitzt in Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg-Wieblingen. Fast 500.000 Paar Schuhe verkauft Melvin & Hamilton im Jahr. "Das ist eine ziemlich große Menge", sagt Karim Choukair und lehnt sich zufrieden in seinem Stuhl zurück. Hinter ihm reiht sich Paar an Paar der extravaganten Produkte seiner Firma.

Das Heidelberger Unternehmen wuchs schlagartig, als Plattformen wie Zalando plötzlich den Schuhkauf über das Internet populär machte. In diesem Jahr kürte der "Schuhkurier" das Unternehmen auch noch zum "Besten Hersteller des Jahres".

Dabei hatte alles noch ganz klein angefangen. Karim Choukair und sein jüngerer Bruder Olivier sind quasi in das Schuhgeschäft hineingewachsen. "Schon als Kinder sind wir zwischen den Kollektionen herumgestapft", erinnert sich der ältere Bruder schmunzelnd.

Da gab es Melvin & Hamilton allerdings noch nicht. Die Kollektionen kamen aus Frankreich und Italien und ihr Vater hatte den Job, sie an den Mann zu bringen.

Karim und Oliviers Eltern lernten sich in Heidelberg während des Studiums kennen. Er kam aus Beirut, sie aus Paris.

Die beiden Söhne wuchsen dann hier auf und gründeten 2002 die Marke Melvin & Hamilton, deren Geschäftsführer sie heute sind. Bereits Ende der achtziger Jahre kamen die ersten Ideen dazu auf: "Da fing es an, dass der klassische Schuh ein Modeschuh wurde", erklärt Karim Choukair.

Doch die Modelle aus Italien ließen sich nicht mehr gut an den Mann bringen. "Sie waren nicht angepasst", so der 54-Jährige. Der Name des Unternehmens geht übrigens auf den Vater der beiden zurück: Die Söhne hatten ihn beauftragt, sich einen Namen zu überlegen, der den englischen Einschlag der Marke und die Internationalität hervorhebt.

"Marvin & Hamilton" sei doch passend, schlug der Vater vor, doch die Söhne legten noch einmal Hand an: "Papa, das klingt noch nicht ganz flüssig", hatten sie ihm gesagt. Aus Marvin wurde daraufhin Melvin.

Die Schuhe werden heute von den beiden Brüdern in Heidelberg designt und in Indien produziert. Dort wird das Leder ohne Chemikalien gegerbt, erklärt Olivier Choukair.

"Vegetabiles Leder" heißt es dann in der Fachsprache. "Nachhaltigkeit war für uns schon immer wichtig", erklärt der ältere Bruder: "Das ist für uns selbstverständlich - und kein Marketing."

Dass die Marke heute so erfolgreich ist, führt Karim Choukair auf das Internet zurück: "Ich nenne es immer die Demokratisierung des Marktes", erklärt er.

Vorher hätten die bunten Schuhe - 78 Farben hat Melvin & Hamilton im Angebot - es bei den Einkäufern schwer gehabt. Bei dem guten Absatz im Internet, sind die Schuhe heute auch im stationären Handel zu finden: "Beide Kanäle sind sehr erfolgreich", weiß Karim Choukair.

Dass farbenfrohe Schuhe in knapp 40 Ländern einen Absatzmarkt finden, wo italienische Schuhe in Deutschland nicht gut liefen, hatten die Brüder schon früh im Gefühl. "Das ist allerdings eine Entwicklung. Man steht nicht morgens auf und hat einen ,Riecher‘ dafür", schmunzelt Karim Choukair, der bereits im Alter von zwölf Jahren auf einer Pariser Messe allein seine Schuhkreationen präsentierte. "Ich weiß auch nicht, was sich mein Vater damals dabei gedacht hat", lacht der 54-Jährige.

13 Mitarbeiter hat Melvin & Hamilton heute in Heidelberg, etwa 15 in Paris und eine gute Handvoll in Indien, wo die Produktionsstätten überwacht werden. Karim Choukair und sein vier Jahre jüngerer Bruder machen sicht oft selbst ein Bild davon: "Einer von uns beiden ist mindestens einmal im Monat dort", so Karim Choukair.

Eigene Läden betreibt Melvin & Hamilton allerdings nicht. Nur drei Outlet-Stores in Wolfsburg, Montabaur und Salzburg betreibt das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Wieblingen.