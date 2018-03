Von Steffen Blatt

Heidelberg. Am Montag wurde am Heidelberger Landgericht der Prozess um den Tod von Julia B. fortgesetzt. Ihr damaliger Freund Johann N. hat bereits am ersten Verhandlungstag zugegeben, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Nun geht es darum, wie genau Julia B. zu Tode gekommen ist - das ist wichtig für die Höhe der Strafe, die Johann N. zu erwarten hat. Er hat bisher angegeben, der 26-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung in Heidelberg im Verlauf eines Streites einen Schlag ins Gesicht oder auf den Hals versetzt zu haben. Daraufhin sei sie nach hinten umgefallen und reglos liegen geblieben. Das Gutachten einer Rechtsmedizinerin weckt nun Zweifel an den Aussagen des Angeklagten zum Ablauf der Tat.

Hintergrund Johann N. ist schuldfähig - Gutachter: Angeklagter führte ein relativ normales Leben War Johann N. schuldfähig, als seine Freundin nach einem Streit zu Tode kam? Darum ging es gestern in der Aussage von Dr. Hartmut Pleines im Prozess am Heidelberger Landgericht. Der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie hatte den Angeklagten begutachtet - allerdings verweigerte [+] Lesen Sie mehr Johann N. ist schuldfähig - Gutachter: Angeklagter führte ein relativ normales Leben War Johann N. schuldfähig, als seine Freundin nach einem Streit zu Tode kam? Darum ging es gestern in der Aussage von Dr. Hartmut Pleines im Prozess am Heidelberger Landgericht. Der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie hatte den Angeklagten begutachtet - allerdings verweigerte Johann N. eine direkte Befragung. Darum stützt sich Pleines Gutachten auf die vorliegenden Akten und die bisherigen Zeugenaussagen. Für Pleines ist das grundsätzlich zulässig, denn "schwere psychische Erkrankungen spielen sich nicht nur im Innern ab. Sie schlagen sich auch im Verhalten und der Lebensführung eines Menschen nieder". In dieser Hinsicht kam der Gutachter zu der Erkenntnis, dass es bei dem 34-jährigen Angeklagten keine Hinweise für ein schweres Leiden gebe. Vielmehr zeichnete Pleines einen relativ unspektakulären Lebensweg nach: Geboren wurde Johann N. in Budapest, er machte einen Werkrealschulabschluss, absolvierte eine Ausbildung und war dann im Sanitätsdienst der Bundeswehr tätig. Anzeichen für eine Schizophrenie oder für manisch-depressive Schübe gebe es in seinem Lebenslauf keine. Ebenso fanden sich keine Hinweise auf eine Minderbegabung oder Drogenmissbrauch. Johann N. ist nicht vorbestraft, vielmehr habe er sich an die gesellschaftlichen Normen und Regeln gehalten. Pleines sprach von einer "recht spannungsarmen, flexiblen Persönlichkeit, die sich mehrfach gut angepasst hat". Allenfalls eine gewisse Selbstbezogenheit mit leicht narzisstischen Zügen attestierte der Gutachter dem Angeklagten. Er neige dazu, seinen eigenen Bedürfnissen einen hohen Stellenwert einzuräumen - auch zu Lasten von anderen - und habe eine gewisse Passivität gezeigt, wenn es etwa um Familienunternehmungen, Hilfe im Haushalt oder die Suche nach einer Arbeitsstelle gegangen sei. Mit seiner eher ruhigen, besonnenen Art, die von mehreren Zeugen im Prozess beschrieben wurde, sei er ein "Gegenpart" zu Julia B. gewesen, die eher als temperamentvoll, impulsiv und direkt charakterisiert wurde. Als die Beziehung an Verbindlichkeit verlor, habe er zwar seelische Belastungen gezeigt, die sich aber in einem normalen Rahmen bewegt hätten. Auch eine kurzfristige tief greifende psychische Entwicklung, die zu verminderter Willenskontrolle und einer Tat im Affekt hätte führen können, sah Pleines bei Johann N. nicht. Dazu passe sein Verhalten nach der Tat nicht. Üblicherweise würde man mit schwerer Erschütterung beim Täter rechnen und dem Versuch, alles wieder gut zu machen. Johann N. aber hatte nach der Tat behauptet, Julia B. aus der Wohnung geworfen und ihr den Schlüssel abgenommen zu haben. Pleines Fazit war daher eindeutig: "Es liegt keine psychische Beeinträchtigung vor, die zu Schuldunfähigkeit führen könnte." (ste)

Denn Dr. Kirsten Marion Stein kam am Montag zu dem Schluss, dass es so nicht gewesen sein kann. Zum sofortigen Tod könne eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung führen, ein Bruch des ersten oder zweiten Halswirbels, schwere Herz-Rhythmus-Störungen oder eine Lungenembolie. Die Obduktion von Julia B.'s Leiche, die Steins Kollege Dr. Roman Bux durchgeführt hat, zeigte jedoch, dass sowohl der Schädel als auch die ersten beiden Halswirbel unversehrt sind. Und aus Julia B.'s Krankengeschichte seien keine konkreten Hinweise für Herzprobleme oder die Gefahr einer Lungenembolie ersichtlich.

Stein erklärte weiter, dass Verletzungen durch einen Sturz nach hinten sehr wohl zum Tod führen könnten, etwa Einblutungen in die harte Hirnhaut sowie der Verschluss der Atemwege oder von Blutgefäßen, die das Gehirn versorgen. Doch das würde - zumindest ohne Vorerkrankungen - Stunden oder sogar Tage dauern. So kann es aber laut Johann N.s Aussage nicht gewesen sein.

Der 34-Jährige behauptete, dass er Julia B. nach dem Sturz für tot gehalten habe. Er packte die Leiche in den Kofferraum ihres Dienstwagens und legte sie an der A5 bei Zwingenberg in einem Gebüsch ab. Dort wurde der Körper am 1. September 2017, fast drei Wochen nach der Tat vom 12. August, gefunden.

Noch am gleichen Abend wurde die Leiche von Dr. Roman Bux obduziert. Bevor der Rechtsmediziner seine Erkenntnisse vorstellte, verließen Julia B's Mutter und ihre beiden Schwestern den Saal - zu belastend wären die Details zum Zustand des Körpers für sie gewesen - und vor allem auch die Fotos, die gezeigt wurden. Bis auf die Erkenntnisse, die Stein später referierte, konnte Bux nicht viel zur Todesursache beitragen, zu stark war die Fäulnis des Körpers nach fast drei Wochen vorangeschritten. "Man kann nicht sagen, warum die Frau gestorben ist", sagte der Rechtsmediziner. Innere Organe seien keine mehr vorhanden gewesen, auch nicht die Weichteile des Halses und das Knochengerüst des Kehlkopfes. Auch Stein konnte nicht sagen, woran genau Julia B. gestorben ist.

Johann N.'s Verteidiger präsentierten nach Steins Aussage Artikel aus medizinischen Fachzeitschriften, die deren Befunde in Zweifel ziehen sollen. Sie führten den Fall einer 13-Jährigen an, die im Sportunterricht gegen eine Metallstange fiel und sofort starb. Auch seien Fälle von Eishockeyspielern dokumentiert, die den Puck gegen den Hals bekommen hätten und ebenfalls sofort verstarben. Außerdem wiesen sie auf aus ihrer Sicht widersprüchliche Aussagen der beiden rechtsmedizinischen Gutachter hin. Während Bux nicht völlig ausschließen wollte, dass es bei Julia B. eine größere Einblutung ins Gehirn gegeben haben könnte, ist Stein der Meinung, dass sich das in der Hirnmasse hätte abzeichnen müssen. Bei der Obduktion war davon jedoch nichts zu erkennen.

Auch dass Julia B. im Schlaf von Johann N. überrascht und erwürgt wurde, hält Stein für unwahrscheinlich. Diese Vermutung hatte Rechtsanwalt Michael Harschneck geäußert, der im Prozess B's Schwestern und ihre Mutter vertritt. Laut Stein würde sich dieser Tathergang nicht mit den Aussagen von Nachbarn decken, die in der Tatnacht mehrmals Schreie einer Frau gehört hatten. Dazu hätte das Opfer aber die Möglichkeit haben müssen, mehrmals tief Luft zu holen, während es gewürgt wurde.

Info: Der Prozess wird am Donnerstag, 22. März, 9 Uhr, mit den Plädoyers fortgesetzt. Am Dienstag, 27. März, soll um 13 Uhr das Urteil verkündet werden.