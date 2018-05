Heidelberg. (tt) Die Vereine dürfen sich freuen: Offenbar sind sich die Stadtteilvereine mit Oberbürgermeister Eckart Würzner in einer Sitzung am Montag in der Frage der Veranstaltungsplakatierung weitgehend einig geworden. Je nach Größe des Stadtteils dürfen bis zu 30 Plakate für Veranstaltungen in den Bezirken an festgelegten Standorten werben - sowohl an mobilen Plakatständern als auch aufgehängt an Laternen. Diese Richtlinien sind das Ergebnis eines intensiven Diskussionsprozesses im Bau-, Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss. Auf Drängen der Vereine gab es in den Sitzungen zahlreiche Anträge der Fraktionen, damit stadtteilbezogene Veranstaltungen leichter beworben werden können. Durch das neue Trägersystem, das mit der neuen Plakatierungssatzung im Juli 2015 eingeführt wurde, war dies bislang fast unmöglich.

Im Haupt- und Finanzausschuss hatte Baubürgermeister Jürgen Odszuck noch zu verhindern versucht, dass die Veranstaltungsplakate auch aufgehängt werden dürfen. Bei der Schaffung der Plakatierungssatzung sei es Ziel gewesen, den "Wildwuchs" zu verhindern. "Die Verschandelung des Stadtbildes kam nicht durch die Vereine, sondern durch das Dauerplakatieren der kulturellen Großeinrichtungen, insbesondere durch das städtische Theater", entgegnete daraufhin SPD-Fraktionschefin Anke Schuster. Die Neuregelung dürfe deshalb nicht auf Kosten der kleinen Vereine gehen. Je nach Größe des Stadtteils müsse es erlaubt sein, 30 Plakate temporär aufzuhängen. Zudem müsse das Angebot - die mobilen Ständer müssen vom Veranstalter auf- und abgebaut werden - niederschwellig organisiert sein.

Auch wenn es im Haupt- und Finanzausschuss eine deutliche Mehrheit dafür gab, dass Plakate auch aufgehängt werden dürfen, gibt es Einschränkungen: "Wenn Plakate überall hängen dürften, konterkariert das die Satzung", sagte Würzner. Deshalb sollen ausreichend Standorte pro Stadtteil festgelegt werden, an denen die Werbung befestigt werden darf. Sie dürfen zum Beispiel nicht die Verkehrssicherheit gefährden.

Im Ausschuss hatten die Stadträte zudem dafür votiert, dass Plakate bis zum Format DIN A 1 aufgehängt werden dürfen. Im Gespräch mit dem Oberbürgermeister haben sich die Praktiker aus 14 von 15 Stadtteilvereinen für das kleinere DIN-A2-Format ausgesprochen. "Der OB ist uns bei unserem jährlichen Treffen sehr weit entgegengekommen. Nun müssen wir schauen, was daraus wird", sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Stadtteilvereine, Jörn Fuchs. Die Stimmung sei sehr gelöst gewesen. Zu den Details der Plakatierung herrschte weitgehend Einigkeit, über den Winter sollen jetzt zusammen mit der Verwaltung mögliche Standorte festgelegt werden.

Am Donnerstag, 14. Dezember, entscheidet nun der Gemeinderat über die Änderungen. Die Sitzung im Großen Rathaussaal beginnt um 16 Uhr.