Heidelberg. (RNZ) Ihre Kollegin wurde erschossen. Sie selbst stand auf der Fahndungsliste eines brasilianischen Drogenkartells und musste fliehen. Katrin Feldermann lehrt an der SRH-Hochschule Soziale Arbeit und führt seit 2006 ihren Verein "AmiGOs", der sich für die medizinische und psychosoziale Unterstützung von Mädchen in Brasilien einsetzt: "Ich bin ein Mensch, der sich Ungerechtigkeit und Leiden zwar sehr zu Herzen nimmt. Ich leite diese Gefühle jedoch sofort um und ziehe daraus die Energie und den Mut, den man braucht, um die Welt ein wenig zu verändern."

Anlässlich des Internationalen Tages der humanitären Hilfe am heutigen 19. August weist Feldermann auf die Relevanz solcher Aktionstage hin: "Information ist nicht nur die Grundlage für die Arbeit von Nicht-Regierungs-Organisationen, sondern sorgt auch für den wichtigen interdisziplinären Austausch über die Bedingungen einer gerechteren, globalisierten Welt."

Sie selbst kam als Praktikantin 2002 in die Favelas von Rio de Janeiro. "So grausam das Leben an vielen Stellen war, so liebevoll und herzlich wurden wir empfangen und so sinnvoll und nachhaltig erschien mir unsere Arbeit." Als eine Kollegin von einem Querschläger der Polizei getötet wurde, zogen sich die Organisationen aus den Elendsvierteln zurück. Feldermann gründete ihre eigene Organisation, zunächst mit dem Schwerpunkt auf der Arbeit in den Favelas von Rio. Nachdem das Drogenkommando in ihrer Favela wechselte, musste sie 2008 fliehen und arbeitet seitdem im Nordosten Brasiliens. "AmiGOs" bietet Capoeira-Gruppen für Jungen und Mädchen sowie Handarbeitsunterricht an und verkauft dort erstellte Produkte in Deutschland. Außerdem betreut eine Gynäkologin als Kooperationspartnerin des Vereins minderjährige Schwangere.

Ihre Studenten bindet Feldermann eng in die humanitäre Arbeit ein: "Ich wachse nach wie vor an dieser Tätigkeit, und es ist mir ein Herzensanliegen, meinen Studierenden das Gleiche zu ermöglichen." Für Sozialarbeiter sei es wichtig, die Rolle und den Berufsstand stets kritisch zu hinterfragen und Möglichkeiten zur Solidarisierung und Vernetzung zu erarbeiten.

Info: www.amigos-eine-welt.de