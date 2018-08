Heidelberg. (RNZ) Es ist ein absolutes Sommerhighlight: Am Freitag, 24. August, findet im Schlosshof ab 20 Uhr das "ABC White Night Gourmet Street Food Festival" statt. Ganz in Weiß gekleidet werden die Besucher dort von der Schlossgastronomie des Sternekochs Martin Scharff bewirtet.

RNZ-VERLOSUNGSAKTION

DJane Simone sorgt für gute Musik, zusätzlich werden auch "Walking Acts", eine besondere Art Theatergruppe, auftreten. Ein kostenloser Bergbahn-Shuttle-Service bringt die Gäste von 19.30 bis 22 Uhr auf die Schloss-Station hinauf und bis 2 Uhr nachts wieder hinunter. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird drinnen gefeiert. Vier RNZ-Leser können exklusiv bei der Party dabei sein. Denn für die Veranstaltung verlost die RNZ 2 x 2 Gästeliste-Plätze.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702355 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD PREIS und dem Kennwort PARTY sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind nur am heutigen Donnerstag, 23. August, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro)