Heidelberg. (RNZ) Nächste Woche soll der Weihnachtsbaum weg? Nach dem 6. Januar nadeln die meisten Exemplare in der warmen Wohnung so sehr, dass man sie gerne entsorgen will. Vereine, die Freiwillige Feuerwehr und die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Heidelberg - also die Müllabfuhr - sammeln die Bäume ein. Sie müssen zur Abholung morgens am Straßenrand bereitstehen. Weil die Christbäume zerkleinert und kompostiert werden, können nur solche Exemplare mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein.

Die Straßensammlung findet nur zu den unten genannten Terminen statt. Weihnachtsbäume können aber auch bei den Heidelberger Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr (Recyclinghöfe Kirchheim und Wieblingen durchgehend), samstags von 8 bis 15 Uhr.

Die Abholung übernehmen in manchen Stadtteilen verschiedene Vereine und Organisationen:

Handschuhsheim: Samstag, 13. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

Pfaffengrund: Samstag, 13. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

Wieblingen (einschließlich Grenzhof und Ochsenkopf): Samstag, 13. Januar, durch die Evangelische Jugend Wieblingen.

Schlierbach: Freitag, 12. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

Ziegelhausen: Samstag, 13. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

In einigen Stadtteilen holt die städtische Müllabfuhr die Christbäume in der zweiten Kalenderwoche ab. Am längsten warten müssen die Neuenheimer: bis 19. Januar. Die Bäume müssen am Entsorgungstag bis 6 Uhr am Straßenrand öffentlicher Straßen, die für Abholfahrzeuge befahrbar sind, bereitstehen.

Bahnstadt: Am Samstag, 13. Januar, müssen die Bäume aus den zur Promenade führenden Stichstraßen an den Langen Anger gebracht und dort bereitgelegt werden.

Bergheim: Samstag, 13. Januar.

Boxberg, Emmertsgrund: Samstag, 13. Januar.

Rohrbach, Südstadt: Montag, 15. Januar.

Weststadt: Dienstag, 16. Januar.

Kirchheim: Mittwoch, 17. Januar.

Altstadt: Donnerstag, 18. Januar.

Neuenheim: Freitag, 19. Januar.