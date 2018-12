In Montpellier ist es einfach zu warm

"Es gibt keine echte Weihnachtsstimmung in Montpellier, weil es einfach nicht so kalt ist. Es gibt nur einen kleinen Weihnachtsmarkt, der ,Les Hivernales’ heißt. Wir backen leider auch keine Plätzchen. Am 24. Dezember treffen wir zum Festessen die Familie, meistens essen wir Perlhuhn mit Maronen und Gänsestopfleber - und trinken Champagner. Viele gehen zur Christmette. Je nach Familie öffnen wir die Geschenke am 24. abends oder am 25. vormittags. Mittags gibt es ein anderes Festessen mit der ganzen Familie."

Chloé Guillou, 19, studiert Übersetzungswissenschaften im französischen Montpellier, der ältesten Partnerstadt Heidelbergs

In Palo Alto geht es nachts in die Kirche

"Jetzt, wo die Kinder etwas größer sind, gehen wir in die Mitternachtsmesse der Catholic Memorial Church auf dem Stanford Campus. Als Kind schon fand ich es besonders schön, so lange aufzubleiben, die festlich geschmückte Kirche zu besuchen und mit anderen Gläubigen die Geburt Jesu zu feiern. Wenn wir dann gegen ein Uhr nachts nach Hause kommen, dürfen die Kinder ein Geschenk öffnen, das bereits unter dem Weihnachtsbaum wartet. Die anderen Geschenke werden erst am nächsten Morgen aufgemacht. Wir hoffen, dass die Kinder länger schlafen, wenn sie am Weihnachtsabend erst so spät ins Bett gehen, aber meistens hoffen wir umsonst. Sie stehen schon sehr früh am Bett und quengeln, bis wir aufstehen, damit sie die anderen Geschenke öffnen können. Wir sitzen dann in unseren Weihnachtsschlafanzügen um den Baum, essen Waffeln oder Pancakes mit Erdbeeren und schauen zu, wie sich die Kinder freuen. Häufig kommt die ganze Familie an Weihnachten zusammen, aber da alle sehr weit weg wohnen und bereits an Thanksgiving bei uns waren, feiern wir dieses Jahr im kleinen Kreis. In unserer Familie haben wir zwei Wunschzettel: Auf den einen schreiben wir, was wir uns wünschen, auf den anderen, was wir für andere tun könnten. Am Weihnachtstag besuchen wir jemanden, der bedürftig ist oder niemanden hat, mit dem er feiert. Nachmittags gehen wir noch mal in die Weihnachtsmesse."

JC Renners (48) lebt mit seiner Frau Sue (47) und ihren Kindern Grace (11), Brody (9) und Hope (6) in Heidelbergs jüngster Partnerstadt Palo Alto (USA)

Bautzen hat ein besonderes Christkind

"Den Bautzener Wenzelsmarkt eröffnen alle Jahr wieder nicht nur König Wenzel mit seinem Gefolge und der Weihnachtsmann. Die Herrschaften begleitet immer ein zartes Wesen in sorbischer Tracht mit einem durch einen Schleier verdeckten Gesicht. Das ist das Bescherkind, das sorbische Christkind - und Besucher wie auch Einheimische werden vergebens darauf warten, nur ein Wort von ihm zu hören. Denn das Bescherkind schweigt, lediglich mit einer Tannenrute streicht es dem einen oder anderem zart über die Wange oder Schulter. Diese Segensgeste soll Glück bringen. Begleitet wird das Bescherkind in der Adventszeit von zwei Helferinnen in einfacher Wintertracht. Der sorbisch-wendische Brauch von "dz´ec´etko" - wie das Christkind auf Sorbisch heißt - lebt heute noch in den Dörfern um Schleife und mancherorts in der brandenburgischen Niederlausitz."

Miriam Schönbach, 43, ist Journalistin und lebt mit ihrer Familie im sächsischen 40.000- Einwohner-Städtchen Bautzen

In Rehovot ist das große Fest schon rum

"Heiligabend in Rehovot ist ein ganz normaler Arbeitstag. Denn unser Chanukka-Fest ist gerade erst vorbei. Unsere Mädchen, die fünfjährige Orie und ihre anderthalb Jahre jüngere Schwester Ophir, haben ihre selbst gemachten Chanukka-Leuchten mit echten Kerzen angezündet, acht Mal. Jeden Abend war es eine Kerze mehr, bis die achtarmige Chanukkia voll war. Dann war auch das Fest vorbei - aber das hat ihren fast zweijährigen Bruder nicht davon abgehalten, jeden Abend aufs Neue zu versuchen, die Wohnung in Brand zu stecken. Acht Tage geht das Fest, an dem wir die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels vor 2000 Jahren feiern. Zu Chanukka sind Kreppel und Reibekuchen allgegenwärtig - und die Mädchen lagen ihrer Großmutter tagelang im Ohr, sie soll doch bitte endlich Latkes machen, wie die Kartoffelbrätlinge liebevoll auf Jiddisch genannt werden."

Oren Geller berichtet als Journalist aus Heidelbergs israelischer Partnerstadt Rehovot, 20 Kilometer südlich von Tel Aviv

In Cambridge steht man ganz früh auf

"Unangefochtener Höhepunkt an Heiligabend in Cambridge ist das ,Festival of Nine Lessons and Carols’ des weltberühmten Knabenchors vom King’s College. Dieses Jahr findet es zum hundertsten Mal statt! Im Fernsehen und Radio sehen und hören jedes Jahr Millionen zu. Um live dabei zu sein, stehen wir um sechs Uhr auf, packen Decken und heiße Getränke ein - und stellen uns in die Schlange vor der Kings College Chapel.Um 15 Uhr beginnt das Konzert mit einem einzelnen Jungen, der ,Once in Royal David’s City’ singt. Wer es sein wird, ist erst klar, wenn der Dirigent auf ihn zeigt - der Junge muss dann sofort lossingen. Abends legen wir einen Mince Pie für ,Father Christmas’ vor die Tür, die Kinder hängen ihre Strümpfe an den Kamin - die am Morgen voller Geschenke sind. Am Weihnachtstag essen wir den ganzen Tag - mit einer Papierkrone auf dem Kopf."

Linda Fairbrother lebt mit ihrer Familie seit 25 Jahren in Heidelbergs britischer Partnerstadt Cambridge

Kumamoto ist an Heiligabend verliebt

"Heiligabend hat in Kumamoto für junge Paare eine große Bedeutung. Die Verliebten treffen sich zum Rendezvous, es ist beinahe so wie ein zweiter Valentinstag. Die guten Restaurants sind ausgebucht. Als Nachtisch gibt es Kuchen mit Erdbeeren und Sahne, auf dem mit Schokolade ,Merry Christmas’ geschrieben steht. Zeitlich passt Weihnachten ganz gut in die Festtagsstimmung kurz vor Neujahr, schließlich ist der 23. Dezember ein Feiertag in Japan - Kaisers Geburtstag. In Kumamoto leben zwar nur fünf Deutsche, trotzdem gibt es im Winter auch hier und da Glühwein, etwa bei der Feier im Internationalen Zentrum. Auch wenn es unüblich ist, sich zu Weihnachten etwas zu schenken, wird das Fest kommerziell genutzt - mit Beleuchtung in den Einkaufsstraßen und Adventskalendern. Richtig groß, mit Familie und Geldgeschenken, wird aber erst an ,O-shogatsu’, den vier Tagen nach Silvester, gefeiert."

Hans Jürgen Howoldt, Vorsitzender des Heidelberger Freundeskreises Kumamoto, hat viele Freunde in Japan

In Simferopol ist die Bescherung später

"In Simferopol ist das Zentrum um den Leninplatz festlich illuminiert. Mitten auf dem Platz steht ein überdimensionaler Tannenbaum, glitzernd und farbenprächtig geschmückt. Um die Tanne herum sind Tafeln mit russischen Märchenmotiven aufgestellt. In Erwartung des Neujahrsfestes ist die Stimmung heiter und ausgelassen. Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt wird Glühwein angeboten, Väterchen Frost und seine Enkelin, die Schnee-Nymphe Sniegurotschka, dürfen nicht fehlen. Das unzertrennliche Paar animiert die tollenden Kinder, am Festspektakel im Musiktheater am Lenin-Platz, teilzunehmen. Das größte Fest auf der Krim ist allerdings das Neujahrsfest, dann bringt Väterchen Frost die Geschenke. Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest wird nach dem Julianischen Kalender erst vom 6. auf den 7. Januar begangen. Der 6. Januar ist ein Kirchentag und die Andachten laufen die ganze Nacht. Der 7. Januar ist seit 1991 ein offizieller religiöser Feiertag. An diesem Tag versammelt sich die Familie zu einem festlichen Mittagessen."

Magdalena Melter vom Freundeskreis Heidelberg-Simferopol kennt die Menschen in der Partnerstadt auf der Krim gut