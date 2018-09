Dem Aufruf, beim "Walk for Freedom" ein Zeichen gegen Menschenhandel zu setzen, folgen am Samstag, 14. Oktober, auch wieder einige Heidelberger. Moderne Sklaverei und Zwangsprostitution gibt es auch in Deutschland, nicht nur in fernen Ländern. Die Organisation "A21" ruft deshalb zum "Walk for Freedom" auf, Veranstalter in hunderten Städten weltweit beteiligen sich. "Wir wollen auf die Millionen Männer, Frauen und Kinder aufmerksam machen, die heute noch in Sklaverei gefangen sind und gleichzeitig Spenden sammeln, um Opfern konkret zu helfen", erklärt Lisa Knoll von Mosaik Heidelberg, dem hiesigen Veranstalter.

"Was den Walk For Freedom besonders macht, ist die lange Reihe schwarz gekleideter, schweigender Teilnehmer", erklärt Martin Knoll von Mosaik. Sie repräsentieren die Opfer von Menschenhandel. Während die Schlange durch die Stadt zieht, verteilen Helfer Infos an Passanten. Treffpunkt für die Demonstration ist um 14 Uhr unter der Theodor-Heuss-Brücke. Teilnehmer sollten komplett in Schwarz kommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.a21.org.