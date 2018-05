Von Lilly von Consbruch

Heidelberg. Jeder Wald, jeder neu gepflanzte Baum ist ein wichtiger Beitrag zu einem besseren Leben auf unserem Planeten - so spricht Conrad Amber, Visionär und Autor, der allein im letzten Jahr über 400 Bäume in die Erde gesetzt hat. Noch besser ist es, wenn diese Bäume auf Dächern wachsen. Ambers Aufruf an die Bevölkerung: Holt die Wälder in die Stadt, indem Ihr Bäume auf die Dächer pflanzt!

Gemeinsam mit dem städtischen Landschafts- und Forstamt organisiert die Unternehmergesellschaft "Kulturgut im Quadrat" im Rahmen des "Waldjahrs 2018" viele Veranstaltungen zum Thema "Mensch, Wald, Leben". Zur Auftaktveranstaltung der Reihe wurde Amber nach Heidelberg eingeladen, um von seinen Vorstellungen für grünere Städte zu berichten.

"Die Flächen, die wir der Natur durch unsere Häuser wegnehmen, geben wir ihnen auf den Dächern wieder", führt der Österreicher in sein Vorhaben ein. Nicht alle Dächer eignen sich dafür. "Die Altstadt in Heidelberg lässt sich nicht begrünen - zumindest nicht auf den Dächern", macht Amber deutlich. Man könne aber die Hausfassaden mit Efeu und Kletterrosen bewachsen lassen und zulassen, dass zwischen den Fugen Grün zum Vorschein kommt.

So wird die Stadt im Sommer abgekühlt und die Feinstaubbelastung reduziert. Auch sollten versiegelte Flächen wie Parkplätze aufgerissen werden - kein Auto müsse auf Asphalt stehen, meint Amber. Die größte Veränderung sieht er für Flachdächer vor. "Das sind vor allem Firmen- und Industriegebäude außerhalb von Heidelberg", erklärt er. Damit die Dachbepflanzung keine Gefahren birgt, werden die Dächer vorher bearbeitet. Verschiedene Folien schützen das Haus vor der Kraft und Staunässe der Wurzeln. Außerdem wird darauf geachtet, dass nur Flachwurzler gepflanzt werden. So könnten bald Birken oder Kiefern auf den Heidelberger Dächern wachsen, Eichen dagegen eignen sich nicht.

"Durch begrünte Dächer schaffen wir nicht nur mehr Lebensqualität und einen Mehrwert für die Bewohner der Häuser", so Amber, "wir schaffen auch Verdunstungsflächen." Das Regenwasser, das normalerweise in der Stadt direkt in die Kanalisation fließe, könne auf den bepflanzten Dächern aufgefangen werden. "Durch die Begrünung von einem Drittel aller Flachdächer kann die Jahrestemperatur um zwei bis drei Grad gesenkt werden", zitiert Amber Statistiken.

Der Österreicher hat schon mit einigen Firmen zusammengearbeitet und sein Projekt in die Tat umgesetzt. Auch mit der Stadt ist der Autor im Gespräch. Es scheint, als könnte die Idee hier Wurzeln schlagen. "Es gibt auch in der Verwaltung Menschen, die sich Gedanken über die Zukunft machen", lacht er.

Das Problem sei nur, dass die Errungenschaften seines Projektes erst sichtbar sind, wenn die Bäume schon einige Jahre gewachsen sind. Dann sind die Entscheidungsträger aber nicht mehr im Amt. "Ich muss deshalb die Menschen erreichen, die bereit sind, auch über Ihre Zeit hinweg zu denken und Verantwortung zu übernehmen".

Für dieses Ziel wirbt Amber europaweit. Bei über 50 Auftritten im Jahr versucht er, die Menschen davon zu überzeugen, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Auf seinen vier Reisen durch Deutschland bekam Amber verschiedene Landstriche zu Gesicht. Dabei stellte er fest: "Wir haben die Formensprache der Natur verloren und sie durch unsere Ordnungssprache ersetzt."

In fast allen Städten werde die Natur mit Füßen getreten. Asphaltierte Flächen, kiesbedeckte Flachdächer, kaum Bäume in der Stadt: Mit seinem 2017 erschienenen Buch "Bäume auf die Dächer - Wälder in die Stadt" will Amber wachrütteln und Alternativen für die jetzige Situation bieten. "Wir müssen dringend reflektieren, in welchem Hamsterrad wir uns befinden", erläutert der Autor.

Die Nachfrage nach seinem Projekt und die Zahl der tatsächlichen Umsetzung steigt stetig. Auch deshalb ist Conrad Amber überzeugt, dass die Menschen bereit sind, etwas zu verändern. Er sagt: "Es ist ein weiter Weg, aber ich weiß, dass es der richtige ist."