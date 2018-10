Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Es muss schon eine besondere Bewandtnis haben, wenn das Schicksal einer pfälzischen Prinzessin, die vor 300 Jahren lebte, noch heute die Menschen berührt: Die vielen Briefe, in denen sie über sich und den glänzendsten Hof Europas berichtet, haben ihr Andenken lebendig gehalten. Voll besetzt war der Hilde-Domin-Saal bei Dr. Christian Könnes Vortrag "Liselotte von der Pfalz und Philippe d’Orléans. Ehe und Familie, Körper und Staat im Barock". Eingeladen hatten der Deutsch-Französische Kulturkreis und die Stadtbücherei Heidelberg.

Der erste Schwerpunkt des Abends war dem Schicksal der Liselotte (geboren 1652 in Heidelberg - gestorben 1722 in Saint-Cloud bei Paris) gewidmet. Dabei stützte sich der Historiker Könne nicht nur auf ihre Briefe, sondern auch auf die umfangreiche Biografie "Madame sein ist ein ellendes Handwerck" von Dirk Van der Cruysse.

Neunzehnjährig muss die Prinzessin die Reise nach Versailles antreten, um Philippe, den jüngeren Bruder des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. zu heiraten. So hat es ihr Vater, der Kurfürst Karl Ludwig, angeordnet. Unter Tränen verlässt sie Heidelberg, das sie nicht wiedersehen wird. In Straßburg heißt es auch, von der Familie Abschied nehmen; in Metz tritt die Calvinistin wie gefordert zum katholischen Glauben über. Von der Verbindung versprach sich der kurfürstliche Hof gute Beziehungen zum mächtigen Nachbarn im Westen. Allerdings dürften die Pfälzer den komplizierten und für sie nachteiligen Ehevertrag kaum überblickt haben.

Später musste "Madame", wie die Schwägerin des Königs genannt wurde, aus der Ferne ‚mit Schmerzen‘ und machtlos zusehen, wie nach dem frühen Tod ihres Bruders die Truppen des Sonnenkönigs Tod und Verderben über das geliebte Land ihrer Kindheit brachten: Sie zerstörten Dörfer und Städte der Pfalz, vertrieben und ermordeten die Bewohner. "Man bedient sich meines Namens, um mein armes Vaterland zu ruinieren …", schreibt die "Princesse Palatine". 1693 endet der "Orléans’sche Krieg‘, Ludwig lässt eine Münze mit der Aufschrift "Heidelberga deleta" - Heidelberg zerstört - prägen. Dass sich der Dienst der Pfälzerin in das Gegenteil verkehrte, darin bestand die Tragik ihres Lebens.

Auch wenn die Ehe mit dem homosexuellen Gatten der Staatsraison diente, verstand sich Liselotte in den ersten Jahren wohl gut mit ihm. Sie hatten zwei Söhne und eine Tochter, der Älteste starb mit knapp drei Jahren. Nach der Geburt des dritten Kindes war die Pflicht, Nachwuchs zu zeugen, erfüllt. Einvernehmlich hatte das Paar fortan getrennte Betten. "Wenn man jungfer wider kann werden, nachdem man in 19 jahren nicht bey sein mann geschlaffen hatt, so bin ich es gar gewiss wider…", schreibt sie an ihre Tante Sophie, die Kurfürstin von Hannover. Auch an Avancen von Frauenseite scheint sie kein Interesse zu haben. Philippe dagegen hat zahlreiche Verhältnisse, dabei sei er "kein Tag des Lebens von keinem Weibsmensch verliebt gewesen", erfahren wir von seiner Gattin, wie sie überhaupt freimütig über Sexualität schreibt, lange bevor andere sich trauen.

Das Thema ist für sie nicht schambehaftet. Während sie unstatthaften Begrifflichkeiten wie "Kackstuhl", ein entschuldigendes "met verlöff" - mit Verlaub - hinterherschickt, schreibt sie über Sexualität ohne diese Floskel. Mit großer Offenheit berichtet sie auch über die "Sodomie" am Hof. Sie wendet den Begriff aber nie auf ihren Gatten an und entrüstet sich auch nicht über seine Beziehungen. Der Begriff "Homosexualität" kommt nicht vor, er wurde erst 1867 geprägt. Wohl aber beklagt sie Philippes Verschwendungssucht. Selbst die Vermögenswerte ihres Familienerbes eignet sich der Gatte an, vom kostbaren Pfälzer Familiensilber speist seine Entourage - ihre Feinde. Sie leidet unter den Intrigen der Günstlinge und der Einflussnahme auf die Erziehung der Kinder.

Rund 60.000 Briefe wird die Pfälzerin im Laufe ihres Lebens geschrieben haben, sieben bis zwölf am Tag, sie korrespondierte in mehreren Sprachen. Viele sind verloren gegangen, etwa ein Zehntel ist derzeit bekannt. Auch kommen immer wieder neue auf den Markt - mit 3000 bis 5000 Euro werden sie gehandelt. Doch nicht mit dem Inhalt der Briefe beschäftigte sich Könne im zweiten Teil seines Vortrags. Vielmehr richtete er den Blick auf die Vorworte der mittlerweile in beachtlicher Zahl erschienenen deutschen Ausgaben. Beim Vergleich ist ihm aufgefallen: "Hey, der hat was ganz anderes vornedran stehen als der Nächste! Ganz spannend, wie die Bewertung durch die Editoren ist."

"Sex sells" ist schon das Verkaufsprinzip, als 1789 unter dem Titel "Anekdoten vom französischen Hof" die erste deutsche Ausgabe der Liselotte-Briefe erscheint. Der Herausgeber argumentiert feinsinnig, dass in den französischen Editionen genau die Briefe fehlten, die "von dem Sitten-Verderbnisse jener Zeiten ein getreues Gemählde" lieferten. Aus den folgenden Ausgaben lassen sich Schlüsse ziehen auf das jeweilige deutsch-französische Verhältnis. Je schlechter es wird, desto länger werden in den Vorworten die negativen Passagen. Im wilhelminischen Deutschland wird 1895 angekündigt, dass die Briefe vom "wüsten Leben und Treiben am französischen Hofe", über "die sittliche Versumpfung" und "die abscheuliche Sodomie" berichteten. Die moralische Entrüstung schwindet in den deutschen Editionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als, so Könne, "im Harden-Eulenburg-Skandal öffentlich wurde, dass der engste Freundes- und Beraterkreis des deutschen Kaisers Wilhelm II. auch aus homosexuellen Männern bestand."

Als es nach den Ersten Weltkrieg darum geht, das Verhältnis mit dem Nachbarn zu verbessern, wendet sich die Blickrichtung: Jetzt heißt es, die Briefe seien Beweis für die jahrhundertelange enge deutsch-französische Verbundenheit. 1966 wird schließlich Liselottes mitunter pauschales Urteil über ‚die Franzosen‘ relativiert, sie habe nur "einen kleinen Ausschnitt Frankreichs" gekannt. Die DDR-Geschichtsschreibung wertet, so Könne, die Briefe als Zeugnisse der "Übergangsperiode vom Feudalismus zum Kapitalismus".

Info: Dirk Van der Cruysse: "Madame sein ist ein ellendes Handwerck". Liselotte von der Pfalz - eine deutsche Prinzessin am Hof des Sonnenkönigs, München/Berlin 1995, EAN 978-3-492-22141-2; 752 Seiten, 20 Euro