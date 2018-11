Heidelberg. (rnz/mare) Das war ein wahrlich tierischer Schwertransport von Heidelberg an die französische Atlantikküste: Elefant Gandhi ist aber wohlbehalten in im Zoo La Palmyra angekommen. Und fühlt sich dort pudelwohl, wie der Heidelberger Zoo mitteilt.

In einem eigens angepassten Transportcontainer reiste der asiatische Bulle in sein neues Zuhause. Er hat dort sein neues Gehege bezogen und durfte seine neue Gruppe, drei Elefantenkühe, bereits durch ein Kontaktgitter kennenlernen.

„Dass ein Elefant in einen anderen Zoo umzieht, ist auch für das Heidelberger Zoo-Team immer wieder aufregend und mit außergewöhnlichem Aufwand verbunden", erklärt Zoodirektor und Elefantenkurator Klaus Wünnemann. Der Transport müsse gut vorbereitet sein, denn einen Elefanten könne man allein schon aufgrund der Größe und des Gewichts nicht einfach so auf Reisen schicken.

In dem grünen Container reiste Elefant Gandhi nach Frankreich. Foto: Frederik Linti/Zoo Heidelberg

Die Tierpfleger im Elefantenrevier bereiteten Gandhi in den vergangenen Wochen mit täglichen Trainingseinheiten bestmöglich auf den Transport vor. „Gandhis Tierpfleger haben intensiv mit ihm geübt. Das war wichtig, denn am Abreisetag sollte er selbstständig in seinen Transportcontainer laufen“, erklärt Wünnemann. Das Training hat sich bezahlt gemacht: Die Verladung des Elefanten in den großen Container, der auf der Elefantenaußenanlage vor dem Durchgang zum Innenhaus platziert war, verlief reibungslos. Nachdem Gandhi dort hineingegangen war, hob ein Schwerlastkran den Container samt Elefant aus dem Gehege auf den wartenden Schwertransporter – insgesamt stolze 9 Tonnen, davon knapp 4 Tonnen Gandhi. Am späten Vormittag waren der Container gesichert und genug Proviant eingepackt – Wasser, Möhren, Äpfel und Heu. Gandhis Reise an die Atlantikküste konnte beginnen.

Nach mehreren Zwischenstopps und einem Aufenthalt in Paris, kam der Elefantentransport am Mittwochnachmittag im Zoo La Palmyre in Frankreich an. „Gandhi hat die lange Fahrt gut überstanden“, berichteten die französischen Tierpfleger. Gandhis vertraute Tierpfleger, Stefan Geretschläger und Tobias Kremer, waren mit ihm nach Frankreich gekommen. Sie werden dort einige Tage mit den Tierpflegern vor Ort zusammenarbeiten und ihnen alle nötigen Informationen zu Gandhis Vorlieben und Eigenarten geben.