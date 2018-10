So leicht wie mit den Schülern in der Sporthalle des Bunsen-Gymnasiums hatte es Paul Zipser bei den Chicago Bulls nicht: Dort spielte er auch gegen LeBron James. Foto: Alex

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Von Dossenheim hatte Paul Zipser es in den Basketball-Olymp geschafft - und kam dann ins Stolpern. Zuletzt spielte der 24-Jährige in der NBA, der weltweiten Königsklasse des Basketballs, für die Chicago Bulls, dem Verein der Profilegende Michael Jordan. Dann begannen die Schmerzen im Fuß - der Ermüdungsbruch wurde vor fünf Monaten operiert.

Für Zipser bedeutete die Verletzung ein vorzeitiges Ende seiner NBA-Karriere: Die Chicago Bulls trennten sich von ihrem deutschen Talent. Nun steht Zipser ohne Verein da und die Sportwelt spekuliert über die Zukunft des 24-Jährigen. Jetzt sprach der Profisportler vor gut 100 Schülern im Heidelberger Bunsen-Gymnasium - seiner ehemaligen Schule - über seine Pläne und die Verletzung. Sicher ist nur: Er will sich wieder an die Spitze kämpfen.

Auch in der Sporthalle des Bunsens will Zipser nicht richtig spielen. Seine Operation sei zwar gut verlaufen, "aber mein erstes Ziel ist es jetzt, wieder fit zu werden", sagt der Hüne. Im freien Spiel mit den Kindern wirft er ein paar Körbe, macht Späße mit ihnen, fordert sie heraus. Die Schüler wollen dann unbedingt einen "Dunk" von ihm sehen. "Es ist jetzt schwer, aber sonst ist das mein Spezialgebiet", lächelt Zipser - und tut den Kindern den Gefallen. Wie es für ihn denn weitergehe, wollen sie wissen. Der 24-Jährige schaut konzentriert. Auf lange Sicht will er wieder zurück in die NBA, "weil ich vom Talent her da hin gehöre", sagt er selbstbewusst.

Die Idee zu dem Besuch am "Bunsen" hatte Zipser schon lange: "Ich war öfter an Schulen, bei Trainingscamps. Wegen der fehlenden Zeit war es für einen Besuch hier immer schwierig, aber jetzt hat es geklappt", meint Zipser, der die letzten zwei Jahre in Chicago lebte. Dafür griff er selbst zum Hörer und fragte bei seiner ehemaligen Schule nach. "Er scheint einfach viele gute Erinnerungen an uns zu haben", freut sich Volker Nürk, Direktor des Bunsengymnasiums.

Nachdem in der großen Fragerunde Körper- und Schuhgröße geklärt sind (2,04 Meter und 51), erfahren die Schüler auch etwas über Zipsers Aufstieg: "Ich wollte eigentlich Fußballer werden", schmunzelt der 24-Jährige. Er habe dann jedoch schnell einsehen müssen, dass er dafür zu groß sei. Mit zwölf Jahren kam er schließlich zum Basketball.

Wie er dann zur NBA gekommen sei, fragt ein Schüler. "Ich habe bei Bayern ganz gut gespielt", antwortet Zipser und gesteht, dass der Prozess recht kompliziert war. Davor hatte er beim USC Heidelberg gespielt. Ob man ihn damals schon unterstützt habe? "Ja, man hat mir sehr geholfen, als man mein Talent erkannt hat", antwortet der Profispieler.

Talent sei aber nur die eine Sache, gesteht er auf die Frage des 13-jährigen Joshua. Der Achtklässler wollte gerne wissen, wie das Verhältnis von Talent und Training sei. "Es ist wie überall: Ein bisschen Talent braucht man schon", sagt Zipser amüsiert.

Genau das und seine Hingabe brachten ihn schließlich zu den Chicago Bulls und damit zu einer der weltweit bekanntesten Mannschaften im Profibasketball. Ob es da Spaß gemacht oder viel Druck auf ihm gelastet habe? Als Deutscher müsse man sich im Besonderen beweisen, erklärt Zipser: "Man muss schon etwas zeigen. Am Anfang war es nicht leicht", gesteht er und ergänzt: "Es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht." Sein eigenes Idol habe er dabei schon öfter im Eins-zu-Eins vor sich gehabt. Zipser ist ein großer Fan von LeBron James, gegen dessen Mannschaft er mit den Chicago Bulls häufiger spielte. Für die Schüler ist Zipser allerdings das große Idol. Sie jubeln, als er erzählt, er sei in Dossenheim aufgewachsen. Joshua, der sich für das Verhältnis von Talent und Training interessiert hatte, hatte ein Trikot dabei, das Zipser in seiner Zeit beim USC trug. "Das habe ich mal gewonnen", erzählt der 13-Jährige mit leuchtenden Augen. Jetzt soll sein Idol das Trikot signieren.

In der Schlange steht auch der zehnjährige Jasper, der Zipser sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Das Autogramm, das ihm Zipser lächelnd überreicht, "das hänge ich mir an die Wand", grinst der Fünftklässler. Wo genau das Stück einen Platz findet, weiß er noch nicht. So wie Zipser, der bald wieder bei einem Verein unterkommen, aber jetzt erst mal wieder fit werden will.