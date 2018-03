Von Anica Edinger

Heidelberg. Es wird kein leichter Abschied: Denn wenn Johannes Mnich im Mai der Stadt den Rücken kehrt, geht für ihn auch ein bedeutender Lebensabschnitt zu Ende. Gut zweieinhalb Jahre war der 32-Jährige dann beim internationalen Musikfestival "Heidelberger Frühling" der Projektleiter der Festival-Akademie. "Das war eine wahnsinnig spannende Aufgabe", sagt er selbst.

Doch ab dem 1. Mai wartet eine neue Herausforderung: Mnich wird Intendant der Tauber-Philharmonie in Weikersheim im Main-Tauber-Kreis - die gerade noch gebaut wird. Ende April haben die Bauarbeiten dort begonnen, im Sommer 2019 soll bereits alles fertig sein. Mnich will die Tauber-Philharmonie als echtes musikalisches Zentrum der Region etablieren, das versprach er bei seiner Vorstellung vor dem dortigen Gemeinderat im vergangenen Dezember.

"Das ist eine Riesen-Chance für mich", sagt Mnich jetzt gegenüber der RNZ. In Weikersheim habe er viele Gestaltungsmöglichkeiten. Doch bevor Mnich mit seiner Frau und der kleinen Tochter umzieht, steht noch der 22. "Heidelberger Frühling" an. Da das Mnichs letztes Festival sein wird, will er es besonders genießen. "Festivalzeit bedeutet immer auch Adrenalinrausch", so der 32-Jährige. Es heißt aber auch: wenig Schlaf, viel Stress. Doch der Aufwand lohnt sich: "Die ganze Stadt ist in Grün getaucht, jeden Abend findet eine andere Veranstaltung statt: Es ist einfach ein tolles Gefühl."

Gerne denkt Mnich an den 20. "Frühling" vor zwei Jahren zurück, als das Schloss in frühlingsgrün leuchtete und es ein Feuerwerk gab. "Das war besonders", sagt er. Das gilt auch für das ganze Team des Festivals. "Die Aufgaben, die man hier übernehmen darf, und die Kollegen sind einfach fantastisch." In vielen Bereichen sei Zusammenarbeit angesagt - und weil das "Frühlings"-Team nicht besonders groß ist, es aber viele Aufgaben zu erledigen gibt, habe Mnich die Möglichkeit bekommen, in fast alle Bereiche mal reinzuschauen. "Es ist ein permanenter Blick über den Tellerrand", erklärt er.

Dennoch: Die Intendanz in Weikersheim ist für Johannes Mnich ein echter Karrieresprung. Ermöglicht hat ihm das auch der "Heidelberger Frühling". Schließlich weiß er: "Das Festival ist auch ein Sprungbrett." So gingen schon zwei andere Kollegen vor ihm in letzter Zeit zu bedeutenden Kultureinrichtungen: Dominik Winterling, ehemals Leiter der Programmplanung beim "Frühling", wurde drei Jahren Geschäftsführer der Elbphilharmonie in Hamburg, und Manuel Bust, Leiter des künstlerischen Betriebsbüros, ging im November vergangenen Jahres zu den Münchner Philharmonikern als Leiter des Künstlerischen Betriebs.