Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Volksbank Kurpfalz hat in diesem Jahr gleich doppelten Grund zur Freude: Die Genossenschaftsbank besteht seit 160 Jahren - sie wurde 1858 als "Heidelberger Vorschussverein" gegründet - und kann für das Geschäftsjahr 2017 eine Bilanz vorlegen, die es so in den vergangenen Jahrzehnten nicht gab. Die Bank, die in der Region von Lützelsachsen im Norden bis St. Ilgen im Süden insgesamt 18 Zweigstellen und acht Selbstbedienungsfilialen betreibt, konnte ihre Bilanzsumme noch einmal um 36 Millionen Euro auf insgesamt 1,584 Milliarden Euro steigern.

"Wir sind mit der Ertragslage sehr zufrieden", sagt Vorstand Michael Hoffmann im RNZ-Gespräch. Die Kundeneinlagen stiegen 2017 um 36 Millionen Euro und betragen jetzt 1,314 Milliarden Euro. Auch bei den vergebenen Krediten kann Hoffmann Steigerungen verkünden: Im Gegensatz zu 2016 wurden 2017 80 Millionen Euro mehr an Krediten vergeben, insgesamt sind es 1,014 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss bleibt unverändert bei 4,9 Millionen Euro. Einziger Wermutstropfen: "Wir müssen ständig mehr Eigenkapital vorhalten, um die Vorgaben des Gesetzgebers zu erfüllen. Es dient also nicht mehr dem Unternehmen, sondern dazu, regulatorische Vorgaben zu erfüllen", so Hoffmann.

Im vergangenen Jahr hat die Volksbank Kurpfalz auch ihren Filialumbau vorangetrieben. In Schriesheim wurde die Zweigstelle grundlegend umgebaut, in diesem Jahr sollen die Hauptstelle in der Heidelberger Hauptstraße sowie die Filiale in Eppelheim folgen. Der Umbau hat neben dem geänderten Kundenverhalten auch betriebswirtschaftliche Hintergründe. Weil immer mehr Kunden das Internet oder die Smartphone-App für ihre Bankgeschäfte nutzen, werden die Filialen vor allem für die Beratung gebraucht. Für die alltäglichen Bankgeschäfte wie Überweisungen, Ein- oder Auszahlungen gibt es große SB-Bereiche mit den entsprechenden Automaten.

"Es ist wichtig, dass wir vor Ort beraten können", unterstreicht Vorstandssprecher Bernhard Carl die Philosophie der Bank. Man wolle die Nähe zu den Kunden im Sinne des persönlichen Kontakts erhalten. Insgesamt hat die Genossenschaftsbank 76.344 Kunden und 45.706 Mitglieder. "Schließlich treibt uns die Frage um, wie wir auch in Zukunft die Kaufkraft unserer Kunden erhalten können", sagt Carl. Die Volksbank Kurpfalz bekenne sich auch zu ihrem Geschäftsgebiet und zur Fläche. "Im Gegensatz zu den Großbanken, die sich nur die Rosinen herauspicken und in den Städten vertreten sind, haben wir viele Standorte in der Kurpfalz", ist der Vorstandssprecher stolz.

Saniert wurde auch das Gebäude in der Hauptstraße 42. Im Vorderhaus des Schloss-Kinos sind jetzt mehrere Abteilungen der Bank wie Controlling, Marketing und Rechnungswesen sowie ein Mitarbeitercasino untergebracht. Sie waren bisher teilweise in der Kirchheimer Filiale in der Schwetzinger Straße beheimatet. "Das Haus in Kirchheim steht jetzt bis auf die Filiale leer", berichtet Hoffmann. Diese wolle man auf jeden Fall erhalten. "Die Überlegungen laufen, wie das Gebäude weiter genutzt werden kann", erklärt Hoffmann.