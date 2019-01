Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es wird manche doch schon überrascht haben, als es vor zehn Jahren hieß: Heidelberg hat die attraktivste Innenstadt. Aber erstens hatte die Stadt "nur" die Nase unter elf Mitkonkurrenten in der Klasse "100 bis 200.000 Einwohner" vorn - und zweitens wurde sie mittlerweile von dieser Position verdrängt: Heidelberg kommt auf Platz 2 nach Trier. Heidelbergs Attraktivität ist nicht ins Bodenlose gerutscht, aber es gab leichte Verluste - einen Zehntel Notenpunkt - im Vergleich zur letzten Studie von 2016.

Und das gibt den Experten durchaus zu denken. "Im Großen und Ganzen haben wir schon gut abgeschnitten", sagt Nikolina Visevic vom Einzelhändlerverein "Pro Heidelberg", aber, so sagt auch "Pro Heidelberg"-Vorsitzende" Susanne Schaffner: "Die Kunden haben uns auch deutlich gezeigt, was sie gern noch hätten in Heidelberg."

Auch wenn viele Einkäufer mit der Stadt zufrieden sind: Es gibt durchaus Mankos. Recht schlecht, mit einer Schulnote von 3,5, schneidet das Parken ab. Deswegen will auch Swen Rubel vom Handelsverband Nordbaden mit einer Extra-Befragung herausfinden, was den Autofahrern am meisten missfällt: Sind es die zu vollen Parkhäuser? Ist der Weg dahin zu kompliziert? Oder ist der Preis zu hoch?

Hintergrund

Befragung "Vitale Innenstadt"

An zwei Tagen, am Donnerstag und Samstag, 27. und 29. September, interviewten Studenten des Geographischen Instituts rund 850 Passanten in der Altstadt. Zeitgleich passierte das in 115 weiteren Städten Deutschlands, sodass am Ende über 59.000 Interviews zustande kamen. Die Kommunen wurden dann, je nach Einwohnerzahl, zusammengefasst. Neben Heidelberg gehören in die Gruppe der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner Trier, Reutlingen, Paderborn, Solingen, Koblenz, Bremerhaven, Hildesheim, Cottbus und Gütersloh. Die Studie organisierte das Kölner Handelsforschungsinstitut IFH. Jeder Stadt steht es frei, mitzumachen - sofern sie dafür bezahlt. Die erste Studie gab es 2014 - noch ohne Heidelberg -mit 62 Teilnehmern, 2016 machten 121 Städte mit, 2018.116.

Überhaupt die Autos: Für die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Pkw geben viele Gäste Heidelberg nur die Schulnote 3 - schlechter als der Durchschnitt der Vergleichsstädte. Allerdings zeigt die Studie auch, dass nur 36,5 Prozent der Leute mit dem Auto zum Einkaufen kommen; mit Bussen und Bahnen kommen fast ebenso viele (34,9 Prozent), zu Fuß gehen immerhin noch 14,9 Prozent und das Rad benutzen 13,7 Prozent.

Heidelberg punktet ansonsten mit Ambiente und Flair, allerdings hinterlassen die Plätze und Grünanlagen bei den Besuchern eher einen schlechten Eindruck - was an sich keine neue Erkenntnis ist, denn schon seit mehr als einem Jahrzehnt mahnt "Pro Heidelberg" eine bessere Gestaltung des öffentlichen Raums an.

Dabei ist das besondere Sorgenkind der Bismarckplatz - für viele Stadtbesucher, die mit Bussen und Bahnen kommen, ist er sogar eine Art "Stadteingang". Sein Zustand treibt Schaffner mittlerweile die Zornesröte ins Gesicht, zumal sich städtischerseits niemand verantwortlich fühlt, die zunehmende Verwahrlosung zu beenden.

Aber auch bei den Sortimenten hapert es: "Den Kunden fehlen Unterhaltungselektronik, Sportsachen und Lebensmittel", fasst Rubel zusammen. Aber zumindest mit dem neuen zentralen Supermarkt "Tegut" im Wormser Hof am Theaterplatz dürfte eines der Defizite des Heidelberger Einzelhandels behoben sein.

Aber neben einigem Schatten offenbart die Studie auch viel Licht: Zunächst kommt die Stadt mit einer Gesamtnote von 2,1 für die Attraktivität ganz gut weg; der Schnitt für alle 116 untersuchten Städte liegt bei 2,6 (die Zahlen für Mannheim liegen zur Zeit noch nicht vor). Hauptverantwortlich dafür ist die historische Innenstadt mit einer ausgewogenen Mischung aus Gastronomie - eine der besonderen Stärken hier - und Einzelhandel.

Generell, so sagt Visevic, hätten es "Städte mit Flair leichter bei den Einkäufern". Denn hier geht man nicht nur schnurstracks von Laden zu Laden, sondern lässt sich treiben, setzt sich auch mal zum Kaffeetrinken hin oder schaut sich eine Sehenswürdigkeit an. Das zeigt sich auch in einer überdurchschnittlich hohen Aufenthaltsdauer: Die meisten Befragten bleiben länger als zwei Stunden in der Altstadt.

Allerdings ist und bleibt der Angstgegner vieler Läden das Internet. Nicht nur, dass der Onlinehandel immer noch wächst und mittlerweile zehn Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmacht - noch mehr sind es bei Mode und Unterhaltungselektronik -, viele Besucher der Innenstadt würden sich vorher per Internet informieren, was es alles gibt: 51,5 Prozent gaben das an - auch wenn nur rund 30 Prozent auch online bestellen würden.

Es geht, so sagt Visevic, ihnen eher darum, sich vorher digital abzuklären, was es in der Innenstadt gibt, man erwartet "nicht unbedingt einen Online-Shop". Daher bietet "Pro Heidelberg" nun Kurse für Ladeninhaber an, wie sie sich im Internet präsentieren können. Allerdings lehnt Rubel ein "lokales Amazon" ab: "In Wuppertal, wo es so etwas gibt, haben wir mal probeweise eine Tafel Schokolade für zwei Euro portofrei bestellt. Da steht der Aufwand in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen."