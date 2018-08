Das Verhältnis von Hund und Herrchen muss stimmen - nur dann darf man sein Tier im unbebauten Gebiet frei laufen lassen. Und in der Stadt gilt weiterhin: Der Hund muss an die Leine. Auch, damit andere Hunde oder gar Kinder nicht gefährdet werden. Foto: Peter Dorn

Von Anica Edinger

Heidelberg. Sabine Bauers Hund war früher ein Straßenhund. "Er kann auch zickig sein", sagt sie. Daher führt sie ihr Tier im Stadtgebiet immer an der Leine - so, wie es in der Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung auch vorgeschrieben ist. Doch viele andere Hundehalter nähmen es damit nicht so ernst, meint Sabine Bauer (Name von der Redaktion geändert). "Es gibt immer mehr frei laufende Hunde", hat sie beobachtet. Und das führe regelmäßig zu "hässlichen Szenen".

Erst kürzlich war sie in Kirchheim unterwegs, als ein unangeleinter Hund auf ihren zustürzte. "Und meiner will eben nicht mit jedem spielen." Das Ergebnis: Der Hund trug eine Bisswunde davon, Sabine Bauer selbst kleinere Verletzungen am Arm. Dass solche Vorfälle keine Seltenheit sind, weiß auch Bernd Köster, Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes: "Die Tendenz ist steigend."

Insbesondere Beschwerden über Verstöße gegen die Leinenpflicht erreichten das Bürgeramt immer wieder. "Zwischen 30 und 40 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen haben wir pro Jahr", sagt Köster. Es sei aber davon auszugehen, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Jedenfalls gebe es auch immer wieder Beschwerden, weil unangeleinte Hunde etwa Joggern hinterherrennen.

Und er erinnert sich auch an Vorfälle, bei denen nicht angeleinte Hunde auf der Neckarwiese andere Tiere angegriffen haben. Über einen solchen berichtete die RNZ erst im Januar dieses Jahres - als ein Hund eine Nilgans totbiss. Dennoch findet Köster: "Die Zahl der festgestellten Verstöße ist im Vergleich zur Anzahl der in Heidelberg gehaltenen Hunde relativ gering." Ende vergangenen Jahres waren hier rund 3500 Hunde steuerrechtlich gemeldet.

Der entsprechende Paragraf in der Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung ist klar: "Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen." Im Feld oder im Wald dagegen müssen Hunde nicht an die Leine - es sei denn, sie hören nicht auf die Kommandos ihrer Herrchen. "Wer nicht hört, muss immer angeleint sein", erklärt Köster. Im Extremfall könne das Bürger- und Ordnungsamt auch Leinen- und sogar Maulkorbzwang anordnen - und zwar im gesamten Stadtgebiet. Davon mache man vor allem dann Gebrauch, wenn ein Tier jemanden gebissen hat - "also bei nachgewiesener Aggressivität", wie es Köster ausdrückt. Etwa fünf Mal im Jahr komme das vor.

Damit es aber überhaupt nicht erst so weit kommt, muss das Verhältnis von Hund und Herrchen stimmen. "Damit fängt alles an", sagt auch Karl-Heinz Wenzel, Vorsitzender des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Heidelberg/Kirchheim/Pfaffengrund, Ausbildungsleiter der dazugehörigen Hundeschule - und seit vielen Jahrzehnten selbst Hundebesitzer. Schließlich führe der Hund meist nur das aus, was er von seinem Halter mitbekommen habe. Und deshalb sympathisiert Wenzel auch mit dem ehemaligen Schweizer System: Bis 1. Januar 2017 musste jeder Hundehalter dort einen obligatorischen Hundekurs machen. In einigen Kantonen gilt das bis heute für Halter von bewilligungspflichtigen Hunden - also solche, von denen ein Gefährdungspotenzial ausgeht. Das fände Wenzel auch für Deutschland sinnvoll - ebenso wie einen Hundehalterführerschein, wie er erst kürzlich wieder von der Tierschutzorganisation Peta in Mannheim vorgeschlagen wurde.

Auch das Bürger- und Ordnungsamt würde die Einführung eines solchen Führerscheins begrüßen, erklärt Bernd Köster. "Grund dafür ist das immer geringer werdende Wissen über das physiologische Verhalten von Hunden gekoppelt mit einem falschen Selbstverständnis." Daher müsse das Ziel eines Hundehalterführerscheins sein, zu prüfen, "ob sich das Halter-Hund-Team ohne Belästigungen oder Gefährdungen Dritter in typischen Alltagssituationen in der Öffentlichkeit bewegen kann".

Bis es allerdings so weit ist, sei die Leinenpflicht unabdingbar. "Im Stadtgebiet gehört der Hund an die Leine", meint auch Wenzel. Im Blick hat er dabei auch die Gefährdung von Kindern. "Es kommt oft genug vor, dass sie ihre Hand nach fremden Hunden ausstrecken - die dann zupacken." Und auch außerhalb vom bebauten Gebiet findet Wenzel: "Man darf sein Tier nur unangeleint lassen, wenn es richtig hört."

Da ein Hund allerdings seine Freiheit brauche, sei es dringend anzuraten, Hundeschulen für die richtige Erziehung zu besuchen. Wenzel bietet außerdem jeden Sonntag um 10 Uhr eine Infostunde auf dem Gelände des Schäferhundevereins in direkter Nachbarschaft zum Tierheim, Speyerer Schnauz 2, für Menschen an, die darüber nachdenken, sich einen Hund anzuschaffen. Denn in jedem Fall findet er: "Wir brauchen mehr Aufklärung."